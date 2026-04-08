En medio de la tregua, Donald Trump aseguró: “Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió este miércoles al escenario internacional tras el acuerdo de tregua con Irán y aseguró que su administración avanzará en una etapa de colaboración con el país asiático. Sus declaraciones se produjeron luego de negociaciones diplomáticas que derivaron en la suspensión temporal de las tensiones militares.

A través de un mensaje difundido en su red social, el mandatario indicó que se abre una instancia de cooperación vinculada principalmente al desmantelamiento de instalaciones nucleares y al seguimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

“Estados Unidos colaborará estrechamente con Irán”, expresó Trump, al tiempo que señaló que, según su evaluación, el país atravesó un cambio que considera relevante en el contexto político reciente.

El acuerdo y los puntos centrales

En sus declaraciones, Trump aseguró que uno de los aspectos centrales del entendimiento es que Irán no continuará con el enriquecimiento de uranio. Además, sostuvo que se avanzará en la eliminación de restos nucleares que fueron alcanzados durante los bombardeos realizados por Estados Unidos en junio del año pasado.

“No habrá enriquecimiento de uranio y Estados Unidos, en colaboración con Irán, eliminará todos los restos nucleares”, indicó el mandatario, en referencia a los materiales que, según detalló, permanecen bajo monitoreo satelital desde los ataques.

Trump aceptó la tregua.

El conflicto previo incluyó una ofensiva sobre instalaciones nucleares en Fordo, Natanz e Isfahan, en el marco de lo que se denominó la “Guerra de los Doce Días”, una escalada que elevó la tensión entre ambos países.

Negociaciones y posibles medidas económicas

Otro de los puntos abordados por Trump fue la continuidad de las negociaciones económicas con Irán. Según explicó, se están discutiendo posibles reducciones de aranceles y sanciones, y señaló que algunos aspectos ya habrían sido acordados.

“Seguiremos negociando con Irán la reducción de aranceles y sanciones”, afirmó, el presidente de Estados Unidos en su mensaje en redes sociales.

El anuncio se produce luego de que se acordara una tregua de dos semanas en el conflicto, tras una serie de negociaciones diplomáticas que involucraron a distintos actores internacionales.