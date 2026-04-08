Frenan la demolición del Luna Park y el proyecto vuelve a quedar en duda

El futuro del Luna Park volvió a quedar en suspenso tras una nueva decisión judicial que ordenó frenar cualquier intento de demolición del histórico estadio ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. La medida reaviva un conflicto que se arrastra desde hace meses y que enfrenta distintas posiciones sobre el destino del emblemático recinto.

La resolución fue adoptada por la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario, que dispuso la suspensión preventiva de las obras al considerar que una eventual demolición podría generar consecuencias irreversibles. La intervención judicial busca preservar la situación actual hasta tanto se resuelva el fondo de la causa.

Según se argumentó en el fallo, avanzar con la destrucción del Luna Park implicaría un daño que no podría revertirse, incluso en caso de que más adelante se determine la invalidez del proyecto en discusión.

El eje del conflicto: patrimonio y transformación

El proyecto que se analiza contempla la demolición de una parte significativa del estadio para la construcción de una nueva estructura, con mayor capacidad y dimensiones. Esta iniciativa implicaría intervenir más de 11.600 metros cuadrados y conservar solo una porción menor del edificio original.

Uno de los puntos centrales del debate es el valor patrimonial del Luna Park, que cuenta con la categoría de Monumento Histórico Nacional y posee un nivel de protección que limita modificaciones estructurales de gran escala.

Luna Park.

En ese sentido, los magistrados remarcaron que la Justicia debe actuar antes de que el daño se concrete, al sostener que la demolición tendría efectos irreversibles sobre un bien cultural de relevancia.

Un proceso judicial con antecedentes recientes

El conflicto en torno al Luna Park no es reciente. En diciembre de 2025 ya se había dictado una primera medida que suspendía las intervenciones, mientras que en marzo de 2026 otra instancia había habilitado avances en el proyecto.

La nueva resolución vuelve a detener el proceso y deja en suspenso cualquier avance sobre el estadio, mientras se analiza en profundidad la legalidad de la iniciativa impulsada.

La causa se originó a partir de presentaciones realizadas por especialistas en derecho constitucional y organizaciones que cuestionaron la intervención sobre el inmueble, al considerar que podría afectar su valor histórico y cultural.

Por el momento, el futuro del Luna Park dependerá de lo que determine la Justicia en el análisis de fondo. Entre las posibilidades, se evalúa una eventual reformulación del proyecto o incluso su cancelación definitiva.