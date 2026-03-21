River asegura financiamiento internacional millonario para transformar el Monumental

En un paso clave para su crecimiento institucional, River ha oficializado un acuerdo de financiamiento internacional que marcará un antes y un después en la historia del club. La entidad de Núñez confirmó que accederá a un crédito de hasta 100 millones de dólares destinado a la ampliación y modernización del estadio Monumental, una obra que ya había sido presentada a comienzos de este año.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales de River, donde se detallaron los alcances de este acuerdo, considerado inédito para una institución deportiva sin fines de lucro en la región. El financiamiento fue estructurado en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, dos organismos de peso en el ámbito internacional.

Un proyecto con impacto a largo plazo

La iniciativa contempla elevar la capacidad del Monumental hasta los 101.000 espectadores, lo que lo posicionaría entre los estadios más grandes del mundo. Además del aumento de localidades, el plan incluye el techado de las tribunas y mejoras en infraestructura vinculadas al desarrollo social, educativo y deportivo del club.

Estadio Monumental.

Desde River explicaron que el esquema financiero está diseñado para sostenerse con los ingresos que generará la propia obra una vez finalizada. Entre ellos, se destacan la venta de entradas, nuevos acuerdos comerciales, contratos para recitales y el naming del estadio, que aportarán recursos adicionales para afrontar el repago del crédito.

Condiciones del crédito y planificación

El acuerdo establece un plazo total de diez años, con un período de gracia de tres, lo que permitirá que el club comience a devolver el financiamiento una vez que el proyecto empiece a producir ingresos. Según indicaron desde la institución, esta estructura fue resultado de meses de análisis y negociaciones.

Estadio Monumental.

En cuanto a la ejecución, River confirmó que las obras comenzarán en abril y tendrán una duración estimada de tres años. Durante ese período, el equipo no perderá la localía, lo que representa un punto clave tanto en lo deportivo como en lo económico, según informó TyC Sports.

Cómo será el nuevo Monumental

El proyecto prevé la construcción de un anillo superior que sumará aproximadamente 16.000 nuevas localidades, además de una cobertura que alcanzará a la mayor parte de las tribunas. La estructura estará sostenida por un sistema de columnas perimetrales que permitirá avanzar en el techado sin afectar el campo de juego.

La obra estará a cargo de una firma alemana especializada en ingeniería de estadios, responsable de desarrollos en escenarios reconocidos a nivel mundial.