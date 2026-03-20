El fixture de River en la fase de grupos de la Copa Sudamericana: horarios y fechas

El Millonario ya conoce a sus rivales del Grupo H a los que deberá enfrentar en el certamen internacional. El equipo de Eduardo Coudet empezará su camino en Bolivia y cerrará la fase de grupos con dos partidos consecutivos en el Monumental.
River será uno de los protagonistas de la Copa Sudamericana 2026, ya que volverá a disputarla después de 11 años. El Millonario integrará el Grupo H y enfrentará a Red Bull Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela.
El equipo de Eduardo Coudet empezará su camino en Bolivia y cerrará la fase de grupos con dos partidos consecutivos en el Monumental.
“En otra época, la Sudamericana nos llevó a muchas cosas. Hay que competir siempre. Es difícil clasificar a las copas internacionales y este año hay equipos grandes en la Copa”, soltó Leonardo Ponzio, dirigente del Millonario en la previa del sorteo.
El fixture de River en la Copa Sudamericana 2026
Fecha 1: vs. Blooming (V)- jueves 9 de abril a las 21.30.
Fecha 2: vs. Carabobo (L) - miércoles 15 de abril a las 21.30.
Fecha 3: vs. Red Bull Bragantino (V) - jueves 30 de abril a las 21.30.
Fecha 4: vs. Carabobo (V) - jueves 7 de mayo a las 22.30.
Fecha 5: vs. Red Bull Bragantino (L) - miércoles 20 de mayo a las 21.30.
Fecha 6: vs. Blooming (L) - miércoles 27 de mayo a las 21.30.
Fechas claves: cuándo se juega la fase de grupos
La fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 se disputará en las siguientes semanas:
Fecha 1: Semana del 8 de abril
Fecha 2: Semana del 15 de abril
Fecha 3: Semana del 29 de abril
Fecha 4: Semana del 6 de mayo
Fecha 5: Semana del 20 de mayo
Fecha 6: Semana del 27 de mayo
La gran final está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla.
Los premios millonarios que reparte Conmebol en la Copa Sudamericana
A comparación de la Copa Libertadores, la Sudamericana reparte una menor cantidad de dinero. El campeón del máximo certamen de Sudamérica se llevará 24 millones de dólares, mientras que en este torneo recibirá 6.500.000.
Los montos por fase que recibirán los equipos:
Fase previa: entre USD 225.000 y 250.000
Fase de grupos: USD 900.000
Octavos de final: USD 600.000
Cuartos de final: USD 700.000
Semifinales: USD 800.000
Subcampeón: USD 2.000.000
Campeón: USD 6.500.000