Boca avanza con la ampliación de La Bombonera: la CNRT aprobó el proyecto

Boca dio un nuevo paso en su proyecto de ampliación de La Bombonera tras recibir la aprobación del anteproyecto por parte de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). El avance se enmarca dentro de un proceso que busca modificar la infraestructura del estadio y aumentar su capacidad.

El visto bueno de la CNRT se suma a la autorización previa otorgada por Ferrosur, lo que refuerza el avance institucional del plan impulsado por la dirigencia. Si bien esta instancia no habilita el inicio inmediato de las obras, sí representa un paso clave dentro del recorrido administrativo.

El proyecto de Boca apunta a transformar el estadio para alcanzar una capacidad cercana a los 84.500 espectadores, uno de los objetivos planteados por el club en los últimos años.

Cómo es el proyecto de ampliación

El anteproyecto aprobado contempla la construcción de cuatro torres que incluirán ascensores y escaleras. Estas estructuras estarán conectadas mediante un puente que cruzará por encima de las vías ferroviarias.

Proyecto de la nueva Bombonera.

La iniciativa busca mejorar la circulación interna y facilitar el acceso a distintos sectores del estadio, incluyendo una nueva bandeja que formaría parte de la ampliación.

Este desarrollo resulta clave para el crecimiento de Boca, ya que permitiría optimizar la experiencia de los asistentes y ampliar la capacidad del recinto.

Las próximas etapas administrativas

Tras la aprobación de la CNRT, el expediente continuará su recorrido por otros organismos estatales. Entre ellos se encuentran ADIFSA, encargada de la infraestructura ferroviaria, y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).

Ambas entidades deberán evaluar distintos aspectos vinculados al uso del espacio y a la intervención sobre terrenos ferroviarios, lo que constituye una instancia necesaria antes de avanzar hacia la ejecución del proyecto.

De esta manera, Boca continúa avanzando en un plan que despierta expectativas entre los hinchas, aunque todavía quedan etapas por cumplir antes de que las obras puedan concretarse.