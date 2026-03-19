Copa Libertadores: Boca integra el grupo de la muerte con rivales exigentes

REDACCIÓN ELONCE
La Copa Libertadores definió sus grupos y Boca Juniors afrontará el grupo de la muerte, con viajes exigentes y rivales de peso en la fase inicial.
La Copa Libertadores ya tiene sus zonas confirmadas y Boca Juniors aparece como uno de los grandes protagonistas tras quedar encuadrado en el denominado “grupo de la muerte”. En el caso del equipo argentino integrará el Grupo D junto a Cruzeiro de Brasil, Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador, en una zona que promete alta exigencia desde el inicio.
El sorteo, realizado este jueves en Paraguay, definió el camino de los 32 equipos que buscarán la gloria continental. El formato mantiene ocho grupos de cuatro clubes cada uno, donde los dos mejores avanzarán a los octavos de final . En ese contexto, el Xeneize deberá afrontar una fase inicial compleja, con viajes largos y rivales de jerarquía internacional.
Además del peso de los nombres, el grupo presenta particularidades como el cruce ante Barcelona de Ecuador, equipo donde juega Darío Benedetto, lo que suma un condimento especial a la competencia.
Un grupo exigente para Boca
El Grupo D aparece como uno de los más parejos y difíciles del certamen. Boca Juniors deberá medirse con Cruzeiro, un histórico del fútbol brasileño, además de Universidad Católica, un rival siempre competitivo en Chile, y Barcelona, uno de los clubes más importantes de Ecuador.
La combinación de equipos con experiencia internacional, sumada a la diversidad geográfica, obligará al conjunto argentino a sostener un rendimiento regular tanto de local como de visitante. Viajes a Brasil, Chile y Ecuador marcarán una agenda exigente desde lo físico y lo futbolístico.
En este escenario, Boca buscará avanzar a la siguiente instancia y reafirmar su condición de candidato, en un torneo donde persigue su séptimo título continental.
Todos los grupos de la Copa Libertadores
El sorteo dejó además un panorama amplio para el resto de los equipos sudamericanos. El Grupo A estará conformado por Flamengo, Estudiantes de La Plata, Cusco e Independiente Medellín, en una zona con fuerte presencia de campeones.
En el Grupo B competirán Nacional de Uruguay, Universitario de Perú, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia, mientras que el Grupo C reunirá a Fluminense, Bolívar, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia.
Por su parte, el Grupo E tendrá a Peñarol, Corinthians, Santa Fe y Platense, en tanto que el Grupo F contará con Palmeiras, Cerro Porteño, Junior y Sporting Cristal.
Equipos argentinos y zonas parejas
La participación argentina se completa con Lanús en el Grupo G junto a Liga de Quito, Always Ready y Mirassol, mientras que Rosario Central integrará el Grupo H con Independiente del Valle, Libertad y Universidad Central.
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