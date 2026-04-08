El Gobierno impulsará cambios en la ley de salud mental y enviará proyecto al Congreso

El Ejecutivo anunció que presentará una iniciativa para modificar aspectos clave de la ley vigente, con foco en internaciones, acceso a servicios y estructura de control del sistema.
El Gobierno nacional confirmó que enviará al Congreso un proyecto para reformar la ley de salud mental, con modificaciones en puntos sensibles como las internaciones involuntarias, el funcionamiento de los organismos de control y el acceso a servicios en todo el país.
El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien adelantó que la iniciativa ingresaría a la Cámara de Diputados en los próximos días. Según trascendió desde el Ministerio de Salud, el texto ya se encontraba redactado y a la espera de la revisión final por parte del Ministerio de Justicia.
Desde el Ejecutivo aclararon que no se buscará derogar la ley vigente, sancionada hace 15 años, sino introducir modificaciones en artículos considerados problemáticos. Entre ellos, se destacan los criterios para la internación, el cierre de hospitales especializados y el financiamiento de los servicios de atención.
Cambios en el sistema y control
Uno de los ejes centrales del proyecto contempla reemplazar el actual Órgano de Revisión por un equipo interdisciplinario con mayor participación del Ministerio de Salud. La intención oficial es reforzar la supervisión con áreas técnicas y reducir la intervención exclusiva de profesionales del ámbito jurídico.
En ese sentido, fuentes sanitarias indicaron que la reforma busca incorporar organismos como la Dirección Nacional de Salud Mental, áreas de fiscalización y la Sedronar, con el objetivo de mejorar el control y la articulación del sistema.
Además, se planteó la necesidad de corregir desigualdades en el acceso a la atención. Según datos oficiales, no todas las provincias aplican de manera homogénea la ley actual, lo que genera diferencias en la disponibilidad de servicios, especialmente en regiones con menos recursos.
Internaciones y modelo de atención
El proyecto también propone redefinir los criterios de internación, que continuará siendo un recurso excepcional. En casos de urgencia, un psiquiatra podrá disponer una internación involuntaria que deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario en un plazo de 24 horas, con intervención judicial.
En paralelo, el Gobierno busca fortalecer una red de atención por niveles de complejidad, que incluya hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos comunitarios y residencias asistidas.
Desde la cartera sanitaria señalaron que el modelo actual, basado en el cierre de hospitales monovalentes, presenta limitaciones por problemas de infraestructura y recursos humanos en los centros generales, lo que impacta en la atención de casos complejos.
Expectativa legislativa y debate
En el Congreso, el oficialismo anticipó que buscará avanzar con la aprobación del proyecto con apoyo de bloques aliados. Legisladores señalaron que la reforma apunta a corregir falencias de la normativa vigente y a mejorar la respuesta estatal ante una demanda creciente de atención en salud mental.
No obstante, especialistas advirtieron que los problemas del sistema no se limitan a la ley, sino a su implementación. Entre las principales dificultades, mencionaron la falta de presupuesto, la escasez de datos actualizados y la necesidad de capacitación en distintos sectores.
También remarcaron que persisten déficits en la red de atención, como la falta de camas, servicios de rehabilitación y dispositivos intermedios, lo que deja a muchas familias sin respuestas ante situaciones de crisis.