Consumos no autorizados en cuentas del Banco Nación: el dato que llama la atención sobre los damnificados

Unos 50 vecinos de Urdinarrain, Aldea San Antonio y Gilbert denunciaron movimientos bancarios no autorizados en sus cuentas del Banco Nación durante lo que va de 2026. Los casos generaron preocupación en la comunidad por los montos involucrados y la modalidad utilizada, que no implicó el robo físico de tarjetas.

El jefe de la comisaría de Urdinarrain, Gustavo Cuevas, confirmó en diálogo con Elonce que “hemos recepcionado de lo que va del año calendario aproximadamente unas 50 denuncias donde vecinos han notado en sus cuentas de caja de ahorro movimientos no autorizados o extraños”.

Detectan consumos millonarios no autorizados en cuentas del Banco Nación

Según detalló, los montos sustraídos presentan una amplia variabilidad: “Oscilan entre movimientos de 100.000 pesos hasta casi 4 millones de pesos en distintas nominaciones”. En todos los casos, los damnificados detectaron consumos en plataformas digitales o pagos que desconocían por completo.

Compras digitales sin autorización

Los movimientos corresponden a compras realizadas en distintos sitios y servicios. “Son compras no autorizadas que ellos ven reflejadas en sus planillas de movimiento, donde desconocen esos pagos, por ejemplo, a supermercados o a organismos como la DGR de Córdoba”, explicó Cuevas.

El comisario remarcó que, tras detectar las irregularidades, los usuarios se acercaron a las entidades bancarias y luego radicaron las denuncias correspondientes. “Una vez que se toma la denuncia, se le da la certificación a los damnificados para que concurran nuevamente al banco, mientras se pone en conocimiento a la fiscalía interviniente”, indicó.

Sin robo de tarjetas y sin patrón común

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que las víctimas conservaban sus tarjetas en todo momento. “Siempre han tenido consigo su tarjeta, nunca la han extraviado. Es lo que también llama la atención”, sostuvo el jefe policial.

Además, no se detectó un patrón único en las operaciones ni en el perfil de los damnificados. “No hay un patrón común, salvo que todos son clientes del Banco Nación de esta localidad. Los movimientos y las páginas utilizadas son distintas en cada caso”, afirmó Cuevas.

Incluso, señaló que muchas de las personas afectadas no realizaban compras digitales de manera habitual: “Son gente que no se dedica a utilizar redes sociales o compras por internet, y mucho menos digitales, por eso les llama la atención”.

Las denuncias quedaron en manos de la Justicia, con intervención de fiscalías y áreas especializadas en delitos económicos. Mientras avanza la investigación, desde la policía advirtieron sobre la importancia de controlar periódicamente los movimientos bancarios.

Asimismo, no se descarta que el número de afectados sea mayor, debido a que algunos usuarios podrían no haber advertido aún las irregularidades en sus cuentas. Elonce.com