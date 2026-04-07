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Internacionales Tras el anuncio de Trump

Irán confirmó el alto el fuego por dos semanas y abre el estrecho de Ormuz

“Es una victoria”, afirmó el gobierno de Teherán, ya que obligó a Estados Unidos a aceptar un petitorio de diez puntos. “Durante un periodo de dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz”, afirmaron.

7 de Abril de 2026
Irán confirmó el alto el fuego.
Irán confirmó el alto el fuego. Foto: (Gettyimages).

“Es una victoria”, afirmó el gobierno de Teherán, ya que obligó a Estados Unidos a aceptar un petitorio de diez puntos. “Durante un periodo de dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz”, afirmaron.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó este martes un acuerdo de alto el fuego con Estados Unidos por un período de dos semanas, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

El comunicado, que fue publicado por la agencia de noticias Mehr, establece una pausa en las hostilidades con el objetivo de avanzar en negociaciones diplomáticas para alcanzar un acuerdo de paz más amplio, además de la reapertura “completa, inmediata y segura” del estrecho de Ormuz.

 

Negociaciones

 

Asimismo, señalaron que dicho acuerdo tuvo la aprobación del nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei: "Se decidió al más alto nivel que Irán entablará, durante un período de dos semanas negociaciones con la parte estadounidense en Islamabad”, afirmó el Consejo Supremo.

 

"Esto no significa el fin de la guerra, y que Irán solo aceptará el cese de las hostilidades" cuando las negociaciones hayan concluido con éxito, según supo la agencia Noticias Argentinas.

 

Además, el acuerdo provisorio de alto el fuego que anunció esta noche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "es una victoria para Irán", ya que obligó a Washington a aceptar su plan de diez puntos, que incluye el levantamiento de sanciones y la aceptación de su plan nuclear.

Mojtaba Khamenei.
Mojtaba Khamenei.

En tanto el primer ministro de Irán, Seyed Abbas Araghchi, sostuvo en un mensaje en X que “Si cesan los ataques contra Irán, nuestras Poderosas Fuerzas Armadas suspenderán sus operaciones defensivas”.

 

Comunicado del primer ministro

 

Araghchi, declaró en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país que durante un periodo de dos semanas será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz, en el marco de un alto el fuego por el mismo intervalo de tiempo.

 

"En nombre de la República Islámica de Irán, expreso gratitud y aprecio a mis queridos hermanos, su excelencia el primer ministro de Pakistán, [Shehbaz] Sharif, y su excelencia el mariscal de campo [Asim] Munir, por sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en la región.

En respuesta a la fraterna solicitud del primer ministro Sharif en su tuit, y teniendo en cuenta la solicitud de Estados Unidos de negociar sobre la base de su propuesta de 15 puntos, así como el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre la aceptación del marco general de la propuesta de 10 puntos de Irán como base para las negociaciones, por la presente declaro, en nombre del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán:

Si se detienen los ataques contra Irán, nuestras poderosas Fuerzas Armadas cesarán sus operaciones defensivas.

Durante un periodo de dos semanas, será posible el paso seguro a través del estrecho de Ormuz mediante coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo debidamente en cuenta las limitaciones técnicas", dice el comunicado.

Temas:

Donald Trump Estados Unidos Irán estrecho de Ormuz
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