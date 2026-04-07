Tras el anuncio del alto al fuego en Irán, el petróleo bajó más del 15% y está por debajo de los 100 dólares

El precio del petróleo registró una caída abrupta superior al 15% en las primeras operaciones luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo de alto el fuego con Irán. La noticia impactó de inmediato en los mercados internacionales, provocando un desplome que llevó al barril por debajo de los USD 100, un nivel clave que se había sostenido en las últimas semanas.

El crudo Brent, referencia internacional, cayó más del 12% en el mercado de futuros y se negocia en torno a los USD 92,35, muy por debajo del máximo reciente de USD 118,35. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) también sufrió una fuerte baja, con el contrato para entrega en mayo ubicado en USD 91,55, lo que implica un retroceso cercano al 19%.

El anuncio se produjo justo antes del vencimiento del plazo fijado por Washington para garantizar la libre circulación en el Estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que transita cerca del 20% del petróleo mundial. “Basándome en las conversaciones mantenidas con el primer ministro Shehbaz Sharif, en las que me solicitaron que detuviera la fuerza destructiva que se iba a enviar esta noche a Irán, y siempre que la República Islámica de Irán acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un periodo de dos semanas”, escribió Trump en las redes sociales. “Este será un alto el fuego recíproco”, afirmó.

El impacto del conflicto y la reacción del mercado

La reacción del mercado fue inmediata, ya que el anuncio desactivó temporalmente uno de los principales factores que impulsaban la suba del precio del petróleo: el riesgo de interrupción del suministro desde Medio Oriente. En las últimas semanas, la tensión geopolítica había llevado al barril a niveles que no se registraban desde 2022.

Durante marzo, el Brent acumuló un incremento del 63% y cerró en USD 118,35, impulsado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán y el cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Incluso, en la última rueda del mes, el contrato para entrega en mayo avanzó cerca de 5%, consolidando una tendencia alcista sostenida por la incertidumbre global, según información de Infobae.

Donald Trump. Foto: Archivo Elonce.

Ese comportamiento respondió al temor de una restricción en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta. El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, y cualquier amenaza sobre su operatividad impacta de forma directa en los precios internacionales del crudo.

Volatilidad y cambio de tendencia en los mercados

En los primeros días de abril, la presión alcista se mantenía firme. Antes del anuncio de Trump, el Brent llegó a cotizar en torno a los USD 111 por barril en la apertura de los mercados europeos, con subas superiores al 1%. Los inversores seguían de cerca el ultimátum de la Casa Blanca y evaluaban posibles escenarios de escalada militar.

Sin embargo, hacia el cierre de la jornada, la tendencia comenzó a moderarse. El Brent se ubicaba cerca de los USD 108, con una leve suba del 0,15%, reflejando la cautela del mercado a la espera de definiciones políticas. Esa dinámica evidenció la alta volatilidad de las últimas semanas, con fuertes oscilaciones dentro de una misma jornada.

El giro definitivo llegó con el anuncio del alto el fuego. La posibilidad de evitar una ofensiva directa contra Irán redujo la prima de riesgo geopolítico que se había incorporado al precio del petróleo, generando una rápida corrección en los valores.