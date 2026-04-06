Red de Escuelas que Transforman inicia su tercer año fortaleciendo la secundaria en la provincia

El programa Red de Escuelas que Transforman, impulsado por el CGE, junto a Fundación Banco Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen, avanza este año con 103 escuelas secundarias que sostienen el trabajo iniciado en 2024.
El programa Red de Escuelas que Transforman, impulsado por el Consejo General de Educación (CGE) junto a Fundación Banco Entre Ríos y Fundaciones Grupo Petersen, avanza este año con 103 escuelas secundarias que sostienen el trabajo iniciado en 2024.
En esta tercera etapa, la propuesta profundizará el trabajo sobre los objetivos estratégicos:
- mejorar las capacidades de gestión de las y los rectores y vicerrectores,
- mejorar los indicadores de egreso y abandono,
- mejorar los aprendizajes en Lengua y Matemática,
- fortalecer la innovación pedagógica a través de la implementación del Aprendizaje Basado en Proyectos
- y mejorar el clima escolar.
A su vez, entre los ejes del tercer año se destacan la sistematización de prácticas concretas para consolidar una cultura institucional transformadora, favoreciendo de manera sostenida el desarrollo de valores y capacidades en las y los estudiantes; la multiplicación de acciones dentro de cada escuela; la ampliación del Equipo Estratégico Escolar; y la recolección de evidencias que permitan medir mejoras en los aprendizajes y en trayectorias educativas.
Como punto de partida, el próximo jueves 9 de abril se realizará una sesión informativa virtual dirigida a los equipos directivos de las instituciones participantes. También contará con la participación de supervisoras, supervisores y directoras y directores departamentales, en un espacio pensado para compartir lineamientos, objetivos y desafíos de esta nueva etapa.
Cabe destacar que el inicio de las capacitaciones presenciales destinadas a docentes está previsto para mayo, dando continuidad al trabajo pedagógico situado que las escuelas vienen fortaleciendo desde el comienzo del programa.