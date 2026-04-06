FARER alerta sobre impacto de la suba de combustible en la campaña agrícola: "Estamos muy preocupados"

REDACCIÓN ELONCE
La FARER advierte que la suba de combustible afectará costos de siembra y fertilizantes en la actual campaña agrícola en Entre Ríos.
La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) expresó su preocupación por la suba del gasoil y otros derivados del petróleo, que impacta directamente en los costos de producción agrícola. “Ya venía con una cierta estructura de costos armados. Los incrementos que se venían dando en el combustible eran pequeños ajustes”, explicó Sergio Dalcol, presidente del organismo. Coincidió en que los aumentos afectan al sector: “Vamos a tener un incremento en los costos que no estaba previsto".
Dalcol detalló que el alza impacta tanto en la siembra de trigo, pasturas y otros cultivos, como en los fertilizantes derivados del petróleo. “Entendemos que en cierto modo los mercados están liberados. No nos gusta, por supuesto, que se incrementen estos valores, menos por una situación de guerra que desearíamos con muchas ganas que esto se terminara muy pronto".
Efectos en la economía y el mercado
Según FARER, los aumentos también repercuten en la economía familiar y en servicios relacionados: “En mayor o en menor medida, el precio del combustible a los que utilizamos un vehículo propio y vemos cómo aumenta la nafta, o para los contratistas rurales o los que se dedican al transporte".
Dalcol enfatizó que el mercado libre permite cierto ajuste: “No es que no se pueda, pueden poner el precio de sus tarifas que en cierta manera se le dé la gana porque será una cuestión de oferta y demanda de ese servicio, pero los costos finales no se incrementan en la misma proporción que se incrementa solamente el precio del gasoil".
A pesar de los incrementos, FARER confía en la estabilización futura: “Deseamos fervientemente que el conflicto armado cese a la brevedad y que en un tiempo los valores del petróleo, del crudo en general y de los combustibles líquidos también desciendan a valores del pre inicio del conflicto".
Panorama agrícola en Entre Ríos
La entidad informó que las condiciones climáticas han sido desiguales: la zona centro-sur sufrió déficit hídrico, mientras que áreas centrales y norte obtuvieron buenos rendimientos. “El norte de Federal han obtenido excelentes resultados y también esto acompañado de la producción de forraje que han ayudado a que hoy la hacienda tenga un muy buen estatus corporal, sanitario, etcétera".
Sin embargo, los cultivos de verano como maíz, soja y girasol fueron los más afectados.
FARER confía en que la próxima campaña pueda recomenzar con mejores expectativas: “Esperemos dar vuelta nuevamente la página y poder recomenzar esta próxima campaña con mejores expectativas en lo productivo y en cuestiones de precios".