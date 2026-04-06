Vecinos de Paraná exigen mejoras en calles y servicios públicos

REDACCIÓN ELONCE
En la Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná, vecinos denunciaron el mal estado de calles, problemas con arroyos y servicios públicos, y exigieron respuestas a las autoridades municipales.
Los paranaenses se dieron cita en la Asamblea Ciudadana Vecinalista para plantear los principales problemas que atraviesan sus barrios. Clelia Zapata explicó: “Vamos a participar en una instancia de consulta y participación ciudadana para aportar a la planificación urbana y ambiental, ya que la ciudad no cuenta con un plan urbano ni con una planificación general".
Entre los temas tratados, también estuvieron el transporte y los servicios públicos en los barrios.
En Sala Mayo, este martes por la tarde, se realizará una jornada de consultas de participación ciudadana. “Estaremos presentes, ya que la Asamblea tiene mucho para aportar y consideramos que es una forma muy interesante y plural de involucrar a la comunidad”, indicó.
"Otro tema que vamos a tratar es lo sucedido la semana pasada en la ciudad, donde el Consejo Federal de Intendentes debatió sobre la situación que afecta a nuestra ciudad. Según se planteó, cuando el Estado Nacional abandona ciertas responsabilidades, los intendentes deben hacerse cargo de ellas. Por eso, vamos a debatir al respecto y, sobre todo, apoyar las conclusiones de ese Consejo Federal", aseguró.
25 accidentes en calle Miguel David
César Corradi, presidente de la vecinal Justo José de Urquiza, denunció el estado de la calle Miguel David. “La verdad un desastre, no tiene veredas, la arteria está muy deteriorada. Hubo 25 accidentes en moto y la gente tiene que caminar por la calle y esquivar baches”. Corradi señaló que tras reunirse con funcionarios, no se registraron avances concretos: “Hace 40 días tuvimos una reunión con los funcionarios. Iban a empezar todas las máquinas, pero no se ve acción. Estamos muy abandonados”, remarcó.
Problemas de inundaciones y arroyos
Los vecinos también alertaron sobre la situación de los arroyos en la zona: “En la última lluvia se inundaron cerca de 50 familias. La gente no quiere acción social, solo quiere despertarse sin tener el agua en la rodilla”, explicó Corradi. Los arroyos, algunos obstruidos por árboles y piedras desde hace años, aumentan el riesgo de inundaciones en barrios como Newbery, Radar y Capibá.
La Asamblea Ciudadana Vecinalista continuará siendo un espacio de participación para que los vecinos de Paraná puedan canalizar sus demandas, exigir mejoras en infraestructura urbana y servicios básicos, y garantizar seguridad y calidad de vida en sus barrios.