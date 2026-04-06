Pachu Peña presentó a su nueva novia Paula Paparella en redes

Pachu Peña presentó públicamente a su nueva novia Paula Paparella a través de sus redes sociales, en una imagen que rápidamente captó la atención de sus seguidores. El humorista, de 63 años, compartió una postal en sus Instagram Stories donde se lo ve acompañado por su pareja, marcando así la primera aparición conjunta en el ámbito digital.

La publicación llega a cinco meses de que se hiciera público el romance, consolidando una relación que comenzó tiempo después de su separación de Felicitas Isse Moyano, con quien compartió 25 años de vida en común y tuvo cuatro hijos: Benjamín, Iñaki, Olivia y Joaquina.

En la imagen, la pareja aparece elegante y sonriente, lista para asistir a un evento, reflejando el buen presente que atraviesan. La diferencia de edad, de 19 años, no parece ser un obstáculo en esta nueva etapa del humorista.

Foto: Ciudad Magazine.

Un nuevo capítulo personal

Tras una extensa relación anterior, Pachu Peña vuelve a apostar al amor en una etapa distinta de su vida. Si bien el vínculo con Paula Paparella se mantuvo en un perfil bajo en sus inicios, con el paso de los meses comenzó a tomar mayor visibilidad.

El humorista eligió esta vez compartir un momento especial con sus seguidores, dejando ver parte de su intimidad y confirmando el buen momento personal que atraviesa. La publicación fue interpretada como una señal clara de consolidación de la pareja.

Tiempo después de su separación, el amor volvió a tocar su puerta, marcando el inicio de una nueva historia que hoy se muestra más afianzada.

Quién es Paula Paparella

Paula Paparella, la nueva novia de Pachu Peña, tiene 42 años y mantiene un perfil alejado de los medios. A diferencia del humorista, su vida transcurre lejos de la exposición mediática, lo que le da a la relación un tono más reservado, consideró Ciudad Magazine.

Se desempeña en el mundo de la moda y la estética, un ámbito en el que construyó su carrera profesional. Además, es hija del reconocido estilista Leo Paparella, figura destacada en ese rubro.