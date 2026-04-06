Banco Nación lanzó créditos hipotecarios: condiciones para acceder

El Banco Nación lanzó una línea de créditos hipotecarios destinada a facilitar el acceso a la vivienda propia, aunque concretar la acción no resulta sencillo para la mayoría de los ciudadanos. La entidad establece condiciones que buscan garantizar la capacidad de pago de los solicitantes, en un contexto de creciente demanda por financiamiento habitacional.

Entre los principales requisitos, se permite sumar ingresos de hasta dos titulares y dos codeudores, quienes deben ser familiares directos, como padre e hijo. Sin embargo, los titulares deben representar al menos el 50% del total exigido para acceder al crédito.

Además, en cuanto a la situación laboral, las personas interesadas deben ser trabajadores en relación de dependencia, con al menos un año de antigüedad y seis meses en su empleo actual. Para contratados, se exige acreditar un mínimo de cuatro años de actividad; en tanto que autónomos y monotributistas deben demostrar al menos dos años de trabajo.

Sistema francés y modalidades de pago

El crédito hipotecario se otorga mediante el sistema francés, caracterizado por cuotas mensuales uniformes y la posibilidad de cancelación anticipada, aunque con una comisión del 4% si no se cumplen ciertos plazos mínimos.

Asimismo, existe la opción de topeo por CVS, que limita el aumento de las cuotas en función de la evolución salarial, aunque esta medida implica un mayor costo financiero para el solicitante. Este sistema busca proteger al beneficiario de incrementos bruscos de cuotas ante variaciones económicas.

Documentación y formalidades

Entre los documentos exigidos se incluyen DNI y comprobantes de ingresos que acrediten la situación laboral y financiera del solicitante.