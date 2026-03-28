Una por una, las nuevas líneas de financiamiento para PyMEs entrerrianas

En el Mirador TEC, se dieron a conocer precisiones de las herramientas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destinadas a fortalecer las cadenas de valor y promover el empleo privado de calidad en la provincia.

La línea denominada Competitividad Pyme busca modernizar procesos, ampliar la producción, fomentar la innovación, mejorar la calidad, digitalizar y abrir nuevos mercados. El monto máximo disponible es de hasta 100 millones de pesos, con un plazo de hasta 48 meses y 6 meses de gracia incluidos. La tasa es fija del 28% nominal anual durante el primer año, y desde el segundo año en adelante aplica la tasa TAMAR (variable) más 2 puntos.

En paralelo, la línea Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres está orientada a impulsar proyectos productivos y PyMEs lideradas por mujeres, con montos de hasta 200 millones de pesos, a un plazo de hasta 48 meses y 6 meses de gracia, con una tasa fija del 21% nominal anual los dos primeros años y TAMAR más 2 puntos a partir del tercero.

Estas líneas se complementan con el Programa de Abordaje Integral, que incluye asistencia técnica, capacitaciones e inversiones con impacto ambiental, social y económico, fomentando actividades sustentables, economía circular y sostenibilidad ambiental.

Energía, sustentabilidad y exportaciones

El Programa de Gestión Energética y Sustentabilidad PyME tiene como objetivo el desarrollo de energías renovables y optimizar el consumo energético. El monto disponible es de hasta 300 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses y 12 meses de gracia incluidos. La tasa es fija del 16,8% nominal anual los primeros dos años, y TAMAR más 2 puntos a partir del tercero.

Por su parte, la línea de Producción Regional Exportable financia preexportación, con montos de hasta 200.000 dólares y hasta 100.000 dólares para la primera exportación. El plazo es de hasta 12 meses, con pago semestral o al vencimiento, y una tasa fija nominal anual del 2,5%, con garantías reales, avales de socios o terceros, SGR y Fondo Garantía Provincial (Fogaer).

También se lanzó la línea Triple Impacto, destinada a MiPyMEs con certificación de empresa B o que busquen certificar o demostrar triple impacto, con montos de hasta 300 millones de pesos, plazos de hasta 60 meses y 12 meses de gracia, con tasas similares al programa de gestión energética.

Oportunidades de financiamiento y asesoramiento

Además de las líneas de crédito, se presentaron las garantías del CFI y de FOGAER, las oportunidades que ofrece el mercado de capitales y el funcionamiento del RINI en la provincia. Para consultas y asesoramiento, las PyMEs pueden acceder a:

Créditos CFI: www.cfi.org.ar/creditos

Garantía CFI: www.garantiacfi.com.ar

Secretaría de Industria: sec.industria.er@gmail.com