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Política Desarrollo Económico

Frigerio y Bernaudo repasaron proyectos productivos y de inversión para la provincia

El gobernador se reunió con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, con quién repasó el estado de proyectos productivos, líneas de financiamiento y políticas de inversión, con foco en la agilización de trámites y la generación de empleo.

25 de Marzo de 2026
Frigerio y Bernaudo repasaron proyectos productivos y de inversión.
Frigerio y Bernaudo repasaron proyectos productivos y de inversión. Foto: (GPER).

El gobernador se reunió con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, con quién repasó el estado de proyectos productivos, líneas de financiamiento y políticas de inversión, con foco en la agilización de trámites y la generación de empleo.

El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo este miércoles una reunión de trabajo con el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, con quién repasó el estado de proyectos productivos, líneas de financiamiento y políticas de inversión, con foco en la agilización de trámites y la generación de empleo.

Tras el encuentro que se desarrolló en el Mirador TEC, en la ciudad de Paraná, Bernaudo explicó que se trató de una instancia de trabajo habitual junto a secretarios y directores del área. "Es una reunión de equipo que mantenemos mensualmente, donde se van analizando distintos proyectos", indicó.

 

Durante la jornada se abordaron varias iniciativas en curso. "Hoy recorrimos 14 o 15 proyectos que hay en el ministerio, principalmente algunos vinculados a la ganadería como el control del Huanglongbing (HLB), donde se está trabajando en un convenio con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande para avanzar hacia un sistema más moderno con inteligencia artificial para la detección de plantas. También se analizaron dos programas de la Ley Ovina Provincial", señaló el funcionario.

Otro de los ejes abordados fue el Régimen de Incentivo a Nuevas Inversiones (RINI), al que el gobernador le da seguimiento permanente. "Es un tema que sigue día a día para ver cómo avanzan los expedientes. Actualmente hay 97 RINI en trámite y 21 ya otorgados; el resto está en proceso, pero la dinámica administrativa fluye bien", afirmó Bernaudo.

 

Además, se trataron iniciativas vinculadas al manejo de residuos urbanos junto a la Secretaría de Ambiente, la digitalización de la guía minera y acciones de la agenda internacional, como el programa Horizonte Exportador, orientado a capacitar a pymes para exportar.

 

Finalmente, el ministro de Desarrollo Económico, subrayó el eje de gestión planteado por el mandatario provincial, quien "siempre da mensajes claros de la agilidad, fluidez y digitalización que deben tener los trámites que involucran a privados. En eso se avanza mucho", sostuvo. Y agregó: "También se trabaja en promover la producción y la generación de empleo, de manera ambientalmente sostenible, y en encontrar los mecanismos de financiamiento para que puedan concretarse".

Frigerio y Bernaudo repasaron proyectos productivos y de inversión para la provincia

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