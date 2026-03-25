Provincia transfirió el edificio de la Facultad de Ciencias Económicas a la UNER

REDACCIÓN ELONCE
El gobernador Rogelio Frigerio encabezó el acto de traspaso del dominio del inmueble a la UNER, registró Elonce. La Facultad de Ciencias Económicas contará con la titularidad del edificio tras más de un siglo de historia.
El gobierno provincial concretó la transferencia, a título de donación, del edificio de la Facultad de Ciencias Económicas a la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en un acto encabezado por el gobernador Rogelio Frigerio, y que marcó un hecho histórico para la institución debido a que la medida brinda seguridad jurídica y proyección a futuro para la comunidad educativa universitaria.
La formalización se realizó con el descubrimiento de una placa que oficializa el traspaso del dominio del inmueble y los terrenos a la casa de altos estudios.
En la oportunidad, Frigerio señaló que esta acción "tiene que ver con un proceso que empezamos desde el arranque de la gestión, que es la titularización de propiedades para un montón de vecinos que hace décadas son dueños de su lugar, pero no tienen un papel que así lo determine".
"Creo que las inversiones que veo siguen haciendo en esta facultad, se hacen con mucha más seguridad y convicción cuando uno tiene realmente la titularidad legal en el predio, que sin esa formalidad", subrayó.
La medida garantiza la regularización dominial del edificio y fortalece el desarrollo institucional de la universidad pública, brindando mayor previsibilidad para el crecimiento de sus actividades académicas y de investigación científica.
En la oportunidad, el ministro de Gobierno, Manuel Troncoso, señaló que la concreción fue resultado de un "vínculo simbiótico" entre Provincia y Universidad. Además, destacó la articulación con la Facultad de Ciencias Económicas para avanzar en políticas vinculadas a educación y desarrollo.
Asimismo, valoró la capacidad del equipo universitario para proponer una agenda de trabajo creativa y una "visión planificada en términos de educación e inserción al mercado de trabajo" y señaló que, aunque los procesos administrativos suelen ser extensos, los resultados se alcanzan cuando las iniciativas son "conducidas con responsabilidad, seriedad y compromiso".
Cabe aclarar que en virtud de que la Universidad Nacional de Entre Ríos es una persona jurídica distinta del Estado Nacional Argentino, resultaba necesario el dictado de una nueva autorización legislativa mediante la cual se procedió a a autorizar al Poder Ejecutivo a efectuar la donación a favor de la Universidad mencionada.
En octubre pasado, la Cámara de Diputados convirtió en ley el traspaso definitivo a manos de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la propiedad del inmueble donde funciona esa casa de estudios.
Por su parte, el decano Sebastián Pérez resaltó la relevancia de la colaboración con el gobierno provincial para concretar la transferencia dominial del edificio de la institución. "Estamos muy agradecidos de este momento histórico", manifestó y afirmó que obtener "definitivamente la propiedad del inmueble para la Universidad Nacional de Entre Ríos, para la facultad, para toda la comunidad, es muy importante". Hizo hincapié en que este avance es el resultado de una gestión conjunta para destrabar trámites de años anteriores y destacó que contar con la titularidad legal brinda seguridad para continuar con las inversiones en la facultad más grande de la provincia, la cual ha crecido significativamente en su oferta académica y matrícula.
En ese sentido, se destacó la importancia de continuar acompañando y consolidando el sistema universitario público, promoviendo políticas que fortalezcan la educación superior en la provincia.
La transferencia del inmueble se enmarca en la normativa provincial vigente y responde a una demanda histórica de la comunidad educativa, permitiendo avanzar en la consolidación de la infraestructura universitaria.
Un edificio con más de un siglo de historia
El inmueble cuenta con más de 130 años y constituye un patrimonio histórico de la ciudad. Cabe repasar que el edificio del Seminario Conciliar de Paraná comenzó a construirse el 14 de septiembre de 1896 en un terreno donado por Ana Rams de Folch, con planos del arquitecto Arnaldi y bajo la dirección del presbítero Santiago Scarella. Fue inaugurado el 22 de febrero de 1899 por monseñor Rosendo de Lastra y Gordillo, con el objetivo de contar con un seminario propio ante la futura creación de la diócesis de Santa Fe.
Inicialmente estuvo a cargo de los padres del Verbo Divino hasta 1913, cuando pasó al clero secular. Décadas más tarde, en 1966, en el mismo espacio se creó la Escuela Universitaria de Ciencias Económicas, que en 1976 se incorporó a la UNER y en 1981 se transformó en la actual Facultad de Ciencias Económicas.
En la emblemática manzana funcionan, además, el INES (Instituto de Estudios Sociales UNER CONICET dependiente de las Facultades de Trabajo Social, Ciencias de Educación y Ciencias Económicas), la editorial de la universidad (EDUNER) y el comedor universitario.