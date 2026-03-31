Créditos para pymes a tasas más bajas: cómo acceder y desde cuándo

Los créditos para pymes a tasas más bajas comenzarán a estar disponibles desde el próximo 6 de abril, en una iniciativa impulsada por el Banco Nación para reactivar la actividad económica y facilitar el acceso al financiamiento en un contexto desafiante para las empresas. La medida apunta especialmente a mejorar las condiciones de crédito para uno de los sectores más dinámicos de la economía.

Según se informó, estas nuevas líneas permitirán a las pequeñas y medianas empresas acceder a préstamos para capital de trabajo con una tasa nominal anual del 25%, lo que representa una reducción considerable frente al 38% vigente hasta ahora. Además, se habilitará el descuento de cheques a 30 días con una tasa del 23%, dos puntos por debajo de la anterior.

Ambas herramientas contarán con un cupo total de $1 billón, lo que refleja la magnitud del programa y su objetivo de alcanzar a un amplio universo de empresas. Desde la entidad financiera destacaron que se trata de una de las ofertas más competitivas del mercado actual.

Foto: Infobae.

Impulso al financiamiento productivo

El lanzamiento de estos créditos para pymes a tasas más bajas busca fortalecer la capacidad productiva y fomentar la inversión en un sector clave para el desarrollo económico. Las condiciones más favorables permitirán no solo acceder a nuevos préstamos, sino también refinanciar deudas existentes en mejores términos, informó Infobae.

Desde el Banco Nación remarcaron que esta política se enmarca en un proceso de gradual estabilización macroeconómica, acompañado por un descenso en las tasas de interés del mercado. En este contexto, la reducción de costos financieros aparece como una herramienta central para dinamizar la actividad.

Asimismo, se espera que el acceso a financiamiento más accesible contribuya a sostener el empleo y mejorar la competitividad de las empresas, especialmente en un escenario donde muchas pymes enfrentan dificultades para mantener su nivel de operación.