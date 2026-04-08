Preocupación en el transporte de cargas por el aumento del precio del combustible

El aumento del precio del combustible impactó de lleno en el transporte de cargas en Entre Ríos y algunos camioneros mantienen medidas de fuerza que implican la paralización de la actividad, en reclamo por la falta de actualización de las tarifas frente al sostenido incremento del costo del gasoil.

La protesta de transportistas impacta principalmente en el traslado de granos en plena campaña agrícola y se extiende en localidades como Nogoyá, Ramírez, Crespo, Aranguren y Galarza, y comienza a replicarse en otras provincias, en un contexto de creciente malestar en el sector.

Al respecto, la presidenta de la Cámara Empresarial de Transporte Automotor de Cargas, Carina Sterzer , indicó a Elonce que el precio del combustible aumentó en promedio un 25% durante marzo, lo que derivó en un incremento general de costos del 10,15%.

Se trata del aumento más alto registrado en los últimos 26 meses, lo que generó un desfasaje entre los costos reales y las tarifas vigentes que ofrecen los dadores de carga para camiones.

Cabe aclarar que la suba del precio internacional del petróleo se enmarca en el conflicto bélico en Medio Oriente, después de que Estados Unidos e Irán lanzaran ataques a gran escala contra Irán -territorio en el que se concentran casi todas las exportaciones de crudo de Teherán-.

Dificultades para trasladar aumentos

Desde el CETACER señalaron que uno de los principales problemas es la demora en la actualización de tarifas de los fletes, que en algunos casos puede extenderse hasta seis meses.

En ese contexto, muchas empresas deben continuar trabajando con valores desactualizados, lo que afecta directamente la rentabilidad. “Hoy hay transportistas que no pueden trabajar por debajo de sus costos”, advirtió Sterzer.

Riesgo de menor actividad

La combinación de aumento de costos, sobreoferta de camiones y caída de la actividad económica complica aún más el escenario.

"Hoy hay una sobreoferta de camiones, y eso dificulta la negociación con los dadores de carga", explicó la titular de CETACER. En ese sentido, advirtió que este escenario impacta directamente en la rentabilidad: "Los tiempos para actualizar las tarifas y poder absorber los aumentos de costos se vuelven más largos”.

Según explicó, esto podría derivar en que algunas empresas opten por no operar para evitar pérdidas, lo que incluso podría generar problemas de abastecimiento.

Factores estructurales

Además del impacto del combustible, el sector arrastra dificultades vinculadas a la falta de crédito y al deterioro de la infraestructura vial.

También se observa un parque automotor envejecido, lo que incrementa los costos de mantenimiento y reduce la competitividad.

Preocupación en el transporte de cargas por el aumento del precio del combustible

Expectativas y medidas

En medio de este escenario, se recordará que las principales petroleras acordaron limitar el precio de la nafta y el gasoil a través de un mecanismo de compensación que busca evitar nuevas subas en los surtidores en medio de la volatilidad internacional del valor del petróleo.

Para Sterzer, ese congelamiento del precio del combustible -que rige desde el 1º abril y por 45 días- podría brindar un alivio temporal.

Sin embargo, el sector mantiene la incertidumbre sobre la evolución de los precios internacionales y su impacto en el mercado local.