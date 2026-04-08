“Hecho en Argentina”: Netflix anunció las películas y series de producción nacional

Netflix reveló las producciones hechas en Argentina que llegarán en 2026 y 2027, que incluyen una gran variedad de series, películas y documentales, e inaugura nuevas oficinas en el barrio de Villa Crespo, en la Ciudad de Buenos Aires.

“Argentina se ha convertido en protagonista de nuestra estrategia regional por su tradición audiovisual, potencia creativa y capacidad de contar historias locales cuya trascendencia y contundencia las hace universales”, afirma Francisco Ramos, Vicepresidente de contenido para Latinoamérica. “Nuestra apuesta por el país y la industria audiovisual argentina no sólo se renueva sino que se fortalece con lo hoy anunciado. Además, celebramos 15 años de Netflix en Latinoamérica inaugurando nuevas oficinas y consolidando nuestro equipo local”.

El cine argentino en el centro de la escena

Se refuerza el compromiso con el cine argentino con la puesta en marcha de nuevas historias de la mano de destacados referentes de la industria audiovisual, tanto delante como detrás de cámara.

En marzo inició el rodaje de la nueva película de Santiago Mitre, que llegará en 2027. Tras la nominación al Premio Oscar por Argentina, 1985, Mitre vuelve al ruedo con este nuevo proyecto que escribió junto a Mariano Llinás. Un thriller político protagonizado por Verónica Llinás y Peter Lanzani.

En la segunda mitad del año vuelve Ricardo Darín a la pantalla como un psicoanalista pragmático con un método muy particular en Lo dejamos acá, con Diego Peretti, dirigida por Hernán Goldfrid. Y, a fin de año se estrenará la adaptación audiovisual de la aclamada obra teatral Felicidades con Adrián Suar y Griselda Siciliani, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

Además, tras su paso por los cines, se podrá ver Risa y la cabina del viento, la película de Juan Cabral rodada en Tierra del Fuego.

Series para todos los gustos

Netflix presenta una programación que explora la identidad nacional a través de relatos que atraviesan géneros y trascienden generaciones. Estas historias con arraigo popular actúan como un espejo de la cultura local y conectan con el ADN argentino.

Las favoritas de la audiencia preparan su regreso: el fenómeno de Envidiosa llega a su fin con el estreno de su cuarta y última temporada el 29 de abril. El universo carcelario de En el barro continuará expandiéndose en una tercera temporada en la que volverán Juana Molina, María Becerra y Valentina Zenere, junto con Ana Garibaldi y Lorena Vega. Además, la ya anunciada segunda temporada de El Eternauta se encuentra en una muy avanzada etapa en su desarrollo.

Para el 14 de agosto está confirmado el estreno de Moria, la serie de ficción inspirada en la vida de la diva, para anticipar la celebración de sus 80 años. Con Griselda Siciliani, Cecilia Roth y Sofía Gala Castiglione.

En la segunda mitad del año los relatos literarios cobrarán vida en la pantalla con los estrenos de las miniseries Mis muertos tristes, dirigida por Pablo Larraín, basada en los cuentos de Mariana Enriquez, protagonizada por Mercedes Morán, entre otros; y Gordon, un thriller basado en la novela homónima de Marcelo Larraquy, con un reparto encabezado por Rodrigo de la Serna, y con la dirección de Pablo Trapero y Pablo Fendrik.

Por otra parte, muy pronto arribará el primer formato de serie corta de Netflix producido en Argentina: Carísima, una historia de Caro Pardíaco de 10 episodios de 10 minutos.

Agenda 2027

En 2027 llegarán a Netflix: Tiempo al tiempo, la nueva creación de Sebastián Ortega, con Carla Peterson, Jerónimo Bosia, Valentina Zenere y Luciano Castro; la miniserie de Sebastián Borensztein, basada en su novela ´El Ruso´, protagonizada por Chino Darín, que finalizó ayer su rodaje en Europa. Y para los amantes del humor negro, este mes iniciará el rodaje de Crimen desorganizado, una serie cruenta y delirante, con Celeste Cid, Marco Antonio Caponi, Matías Mayer, Benjamín Amadeo, Miguel Ángel Rodríguez, Soledad Silveyra y Martín Bossi, dirigida por Nicanor Loreti.

A su vez, continúa la producción de la serie animada de Mafalda dirigida por Juan José Campanella y el rodaje de El futuro es nuestro, la miniserie distópica basada en “The World Jones Made”, de Philip K. Dick. Ambos lanzamientos están previstos para el año que viene.

Íconos y personajes populares

El 23 de abril llega el documental Yiya Murano: Muerte a la hora del té y se confirmaron tres nuevos lanzamientos sobre personalidades argentinas: En la antesala del mundial llegará Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, escrita por Hernán Casciari e ilustrada por Liniers, es una película dirigida por Gustavo Cova que fusiona testimonios inéditos con dibujos animados para recorrer la historia del niño que soñaba con el arco y terminó convirtiéndose en uno de los máximos héroes de la Selección Argentina.

Fito Páez: El mundo cabe en una canción, una película documental para 2026 dirigida por Matías Gueilburt que observa, escucha, e interactúa con el artista desde una profunda intimidad. Y la cinta documental Perfecta: La voz de Silvina Luna, un retrato íntimo que recorre los últimos años de la modelo y actriz a través de material inédito grabado por ella misma para que el mundo escuchara su verdad, que llegará en 2027.