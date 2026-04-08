Anunciaron el documental de Silvina Luna: cuándo se estrena y los primeros detalles

Se trata de material inédito que la modelo le dejó a su familia y amigos antes de morir. Quién es la modelo que encarnará a Silvina Luna.
Se conoció en las últimas horas que la modelo Silvina Luna será retratada en un documental acerca de su vida que recupera material de archivo de la mediática que nunca vio la luz.
Se trata de los videos que la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) le mandó a su familia y amigos durante todo el duro tratamiento que hizo cuando su salud empeoró.
El film documental se llamó Perfecta: La voz de Silvina Luna, y está construido en base a archivo, entrevistas y videos y audios de voz de la modelo, que se estrenará en 2027.
Dos de las entrevistas más importantes que se escuchan en la producción de Netflix son la del hermano de la mediática, Ezequiel Luna, y la de una de sus mejores amigas, Bárbara Corvalán.
Los dos enfatizaron que la idea de mostrarle al público videos tan conmovedores y fuertes fue de la propia Silvina Luna. Tanto su hermano como su amiga expresaron que ella quería que “nadie viviera lo que ella sufrió” y, por eso, compartió el material.
Quién es la modelo que encarnará a Silvina Luna
La protagonista de la serie ficcional sobre la vida de Silvina se llama Sandy Campal, tiene 33 años, además de haber sido Miss Universo CABA 2025, es diseñadora de moda, tiene su propia marca de trajes de baño, da clases de modelaje, es community manager y cursa el último año de la Licenciatura de Diseño de Indumentaria.
Campal trabajó con varios diseñadores argentinos, fue imagen de marcas internacionales, participó en el film Focus (2015) protagonizado nada menos que por Will Smith y en 2023 fue bailarina de Bailando por un Sueño.
La modelo también integra la Fundación FUNDAMIND, que brinda asistencia a niños en situación de vulnerabilidad.
Sobre Silvina Luna
Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 luego de una insuficiencia renal crónica que se generó a partir de la cirugía que se hizo para aplicarse polimetilmetacrilato.
Tenía 43 años y llevaba internada más de dos meses en el Hospital Italiano, a la espera de un trasplante de riñón que nunca pudo concretarse debido a su débil estado de salud y varias complicaciones que padeció.
Dos años después de su muerte se supo la causa exacta de la pérdida de la modelo, tras conocerse las pericias judiciales. La modelo sufrió un “tromboembolismo pulmonar, producto de una sepsis originada en una enfermedad granulomatosa gigantocelular a cuerpo extraño”.
En febrero de este año la causa judicial que hay por la muerte de Silvina sumó un giro que puede ser determinante en los próximos meses para determinar culpas. La Justicia ordenó una pericia médica para conocer si Aníbal Lotocki, el médico que la operó, cometió errores en el seguimiento que le hizo a la modelo luego de la cirugía.