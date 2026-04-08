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Sociedad Accidente en Aldea San Antonio

Niño atropellado por un tractor: evoluciona favorablemente y fue trasladado a sala común

El menor de 8 años permanece internado en el Hospital San Roque de Paraná y mostró una evolución favorable tras dejar terapia intensiva, luego del accidente ocurrido en una zona rural.

8 de Abril de 2026
Tractor que atropelló al niño.
Tractor que atropelló al niño.

El menor de 8 años permanece internado en el Hospital San Roque de Paraná y mostró una evolución favorable tras dejar terapia intensiva, luego del accidente ocurrido en una zona rural.

El estado de salud del niño atropellado por un tractor en una zona rural de Aldea San Antonio muestra una evolución favorable. El menor, de 8 años, permanece internado en el Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, pero ya fue trasladado a sala común tras haber dejado la unidad de terapia intensiva.

 

El hecho ocurrió el pasado domingo, cuando el niño acompañaba a su padre en tareas rurales a bordo de un tractor. En ese contexto, se produjo un accidente que motivó su inmediata asistencia médica y posterior derivación a centros de mayor complejidad.

 

 

De acuerdo al último parte médico, el cuadro del niño atropellado por un tractor presenta mejoras sostenidas, lo que genera expectativas positivas respecto a su recuperación en los próximos días.

 

Cómo fue el accidente

 

Según se reconstruyó, el episodio se produjo cuando una de las puertas del tractor se abrió de manera imprevista mientras el vehículo era maniobrado. Como consecuencia, el niño cayó al suelo.

 

Inicialmente se había informado que el menor había sido alcanzado por una de las ruedas del vehículo. Sin embargo, su padre aclaró que no fue aplastado, sino que las lesiones se originaron por el fuerte impacto contra el piso.

 

El ni&ntilde;o est&aacute; en el Hospital San Roque.
El niño está en el Hospital San Roque.

 

El caso generó preocupación en la zona por la gravedad inicial del cuadro del niño atropellado por un tractor, que obligó a una rápida intervención de los servicios de emergencia.

 

Traslados y atención médica

 

Tras el accidente, el niño fue trasladado en primera instancia al centro de salud de Aldea San Antonio, donde ingresó consciente. Posteriormente, fue derivado al Hospital Centenario de Gualeguaychú.

 

 

Debido a la complejidad de las lesiones, entre ellas una contusión pulmonar y politraumatismos, se dispuso su traslado al Hospital San Roque de Paraná, donde permaneció en terapia intensiva.

 

Con la evolución favorable registrada en las últimas horas, según informó el medio El Argentino, el niño atropellado por un tractor fue trasladado a una sala de internación común, donde continúa su recuperación bajo seguimiento médico.

Temas:

tractor Aldea San Antonio Nino
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