Registran un aumento de casos de chikungunya a nivel nacional

El informe epidemiológico nacional indicó aumento de chikungunya y casos de hantavirus, mientras influenza, Covid y VSR se mantienen en niveles esperados.
El Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 12 de este año, informa que la circulación de virus respiratorios se mantienen estables.
En lo referido a influenza, si bien se registra un leve aumento en la notificación en relación a la semana pasada, los casos se mantienen dentro de valores bajos y de lo esperado para esta época del año, al igual que las detecciones de virus sincicial respiratorio (VSR) y los índices de SARS-Cov2. En relación a la Influenza A (H3N2), a través de la secuenciación genómica de las muestras de los casos confirmados en semanas anteriores, se confirmaron 24 casos nuevos de subclado K. El total detectado hasta el momento asciende a 118 confirmados, en 20 jurisdicciones del país.
En lo relativo a Coqueluche (tos convulsa), se confirmaron 3 nuevos casos durante la SE 12. De esta manera, el total de confirmados en 2026 asciende a 255 casos, con una incidencia acumulada de 0,55 casos por cada 100.000 habitantes. Si bien el total de casos aún supera las cifras notificadas en años previos, se sostiene la tendencia de disminución registrada luego de las últimas semanas del 2025.
En lo que refiere a las arbovirosis, se notificaron 85 nuevos casos de fiebre chikungunya durante la SE 12, siendo 433 el total de confirmados y probables hasta el momento. Con respecto al origen de la transmisión se pudo comprobar que 357 son casos autóctonos y solo 76 cuentan con antecedente de viaje (importados) a Bolivia, Brasil, Paraguay y Cuba. Salta continúa siendo el epicentro del brote, con 315 casos. Las localidades con más casos son Salvador Mazza (189 casos), Aguas Blancas (34 casos), Embarcación (20 casos) y San Ramón de la Nueva Orán (20 casos).
Ahora bien, según la información publicada en el BEN, se observa un crecimiento notable en otras jurisdicciones del NOA y el Centro. Jujuy, suma 37 casos, de los cuales 23 son transmisión local, y Tucumán, ha mitificado 27 casos, con un salto en la transmisión local en San Miguel de Tucumán en donde se notificaron 20 casos autóctonos. Por su parte, PBA registró 6 nuevos casos en la SE 12, alcanzando un total de 22 casos, y Catamarca y Santiago del Estero, notificaron 11 casos respectivamente. Finalmente, la provincia de Tierra del Fuego, notificó su primer caso confirmado con antecedente de viaje y Chaco mantiene un caso local probable registrado en las semanas previas.
En Entre Ríos, según el reporte, en la SE31 a la SE12, se registran 34 casos sospechosos de chikungunya, sin ninguno confirmado hasta el momento.
A través del Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, el Ministerio de Salud de la Nación identificó en todas las muestras estudiadas el genotipo ECSA (East-Central-South-Africa), el mismo que circuló en Argentina durante el brote de 2023-2024. Hasta el momento no se han registrado fallecimientos por esta causa en el país durante la temporada actual. En Salta, 22 personas requirieron internación de corta duración con evolución favorable.
La cartera sanitaria nacional sostiene una vigilancia intensificada del Síndrome Febril Agudo Inespecífico (SFAI) para identificar cambios en los patrones de circulación viral y optimizar la capacidad de respuesta ante el brote actual. Asimismo, recomienda a los servicios de salud aplicar métodos directos y confirmatorios (como qRT-PCR y ELISA NS1) en muestras tomadas durante los primeros 6 días de síntomas, a fin de proveer información oportuna que permita caracterizar los arbovirus circulantes y generar alertas tempranas para orientar las medidas de control local.
Dengue y hantavirus
Por su parte, el BEN informa que durante la SE 12 no se confirmaron nuevos casos de dengue. Desde el inicio de la temporada 2025-2026 se notificaron 35 casos confirmados correspondientes a los serotipos DENV 1, DENV 2 y DENV 3 y, el 51% de ellos corresponde a personas con antecedentes de viaje a Brasil, Paraguay, Venezuela, México, Colombia, República Dominicana, Cuba, Indonesia, Pakistán, Maldivas y Sri Lanka. Si bien, la tendencia sugiere una interrupción de la transmisión viral autóctona, persiste la necesidad de mantener una vigilancia intensificada ante la presencia del mosquito vector en áreas con condiciones favorables para la transmisión.
Finalmente, el BEN confirma que durante la SE 12 se notificaron 2 nuevos casos de Hantavirus, uno en Orán, Provincia de Salta y otro en Las Flores, PBA. El total de casos de 2026 asciende a 32 confirmados distribuidos en PBA (14 casos), Salta (12 casos), Chubut (2 casos), Río Negro (2 casos), Entre Ríos (1 caso), y Jujuy (1 caso). Las regiones Centro y Sur se mantienen por encima del umbral de brote y NOA, en zona de alerta epidemiológica. En términos de casos absolutos, PBA concentra la mayor cantidad de casos con 38 confirmados en lo que va de la temporada 2025-2026.
Intoxicaciones por monóxido de carbono
La intoxicación por monóxido de carbono (CO) constituye un evento de importancia sanitaria. Al ser un gas inodoro, incoloro, insípido y no irritante producido por la combustión incompleta de materiales utilizados para calefaccionar o cocinar, se vuelve un agente de exposición inadvertida con alto riesgo de mortalidad asociado. En nuestro país, la mayoría de las intoxicaciones por CO son causadas por el uso inadecuado, la falta de mantenimiento o desperfectos en artefactos de calefacción o cocción que utilizan gas natural, kerosene, carbón, madera o combustibles líquidos.
Hasta la SE 10 de 2026 se notificaron 130 casos en el país, presentando un leve incremento respecto al mismo período de años anteriores. Este aumento se ocasiona a expensas de PBA que registra 59 casos notificados en lo que va del año, mientras que entre 2022 y 2025, el promedio anual de la provincia era de 14 casos. Algo similar ocurre con CABA, cuyo promedio para el período 2022-2025 fue de 3 casos y en el 2026 ha notificado 21 casos. Por el contrario, en la región Sur, que era en la que más casos se notificaron en años previos, se confirmaron solo 13 casos en lo que va de 2026, 4 veces menos que en 2025.
A nivel nacional, se observa una tendencia al aumento desde el año 2022, pasando de 2,77 casos cada 100.000 habitantes en ese año a 4,2 en 2025. Si bien los casos de intoxicación por CO muestran una notificación constante a lo largo del año, se registra un aumento estacional sostenido entre los meses de abril y septiembre. En la SE 27 de 2025 (del 29 de junio al 5 de julio de 2025), se notificó un pico de 487 casos confirmados. Esto representa 1,8 veces el máximo observado en la SE 28 de 2024, en la cual se notificaron 266 eventos de este tipo.
El 70% de los casos de la SE 27 del año pasado se concentró en cinco jurisdicciones: Buenos Aires (140 casos), Tucumán (51), Neuquén (50), Salta (49) y Mendoza (45). El pico coincidió temporalmente con un descenso térmico abrupto. Durante esa semana se registraron las temperaturas mínimas más bajas de toda la serie analizada en las estaciones meteorológicas de las provincias más afectadas. En Neuquén, la temperatura mínima llegó a -11°C (13°C por debajo del promedio), mientras que en Mendoza alcanzó los -6,7°C y en Salta los -5,3°C. En La Plata (Buenos Aires), la mínima fue de -5,2°C, situándose 10°C por debajo de su promedio habitual.