Trágico tiroteo: vincularon al atacante con una “subcultura digital transnacional” que nació de una masacre escolar

A 10 días del crimen de Ian Cabrera (13), el niño que fue asesinado por otro alumno con una escopeta en la Escuela Normal Superior N° 40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, el Gobierno de Santa Fe sostuvo que el trágico tiroteo fue consecuencia de que el atacante -identificado como Gino C.- forma parte una red transnacional que glorifica delitos violentos como la masacre de Columbine en los Estados Unidos e investigan su vínculo con el movimiento Incels.

El trasfondo de la investigación se conoció en el marco de una conferencia de prensa encabezada este miércoles por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

El tirador de la escuela de San Cristóbal

“Quiero decir con claridad que no fue un brote psicótico de este adolescente y que no tiene que ver con el bullying que podría haber tenido o haber sido víctima, que tampoco eso está probado o materializado en la investigación”, aclaró el mandatario provincial.

Y subrayó: “Sí se pudo detectar que este joven de la localidad de San Cristóbal, este adolescente, participaba de una red internacional, de una subcultura digital, que se denomina TCC (True Crime Community) y desde ese lugar, parten de la veneración a delitos violentos, asesinatos violentos, y, en algunos casos, llegan también a la imitación de la comisión de este tipo de delitos".

Los detalles de la planificación del tiroteo los brindó el jefe del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina, Guillermo Díaz, a cargo de las tareas en la causa, quien explicó cómo lograron confirmar la participación del atacante en estas redes. La clave fue el peritaje a su celular a partir del que también se identificó a otro menor que habría participado del plan, publicó Infobae.

“De ese análisis que nosotros hacemos en nuestro laboratorio forense de la Sublindancia de Investigaciones Federales, empezamos a observar la estrecha vinculación del tirador activo con otro menor. En este caso, identificamos, en principio, determinados usuarios, que respondían a estas características que teníamos del tirador, e identificamos puntualmente a otro menor", especificó el comisario.

Tras identificar a este segundo involucrado, se realizó un trabajo coordinado con la Fiscalía y e Investigaciones de la Policía de Santa Fe, que derivó en un allanamiento en su domicilio. “Durante esta tarea, el menor egresa de la casa junto a sus padres. En forma inmediata, la Policía de Investigaciones de Santa Fe procede a hacer la detención en la vía pública de este menor, sindicado como estrecho colaborador del tirador activo", dijo.

“Posteriormente, el fiscal ordena los allanamientos sobre el domicilio de este menor, en el lugar donde se proceden a realizar el secuestro de diferentes aparatos electrónicos y simbología referente al tema que nos trata”, continuó en su explicación el comisario.

El vínculo del tirador con la subcultura digital “TCC”

Según explicó el jefe policial, en este caso se comprobó que el tirador tenía un acceso puntual a armas y formaba parte de la subcultura digital denominada True Crime Community (TCC). “Esto es algo transnacional, no es un hecho aislado de la República Argentina. Es transnacional, es multifacético, descentralizado”, detalló.

Una de las imágenes compartidas en las redes sociales del tirador de San Cristóbal, mostrando caricaturas con armas y mensajes provocadores (fuente Infobae)

En este sentido, dijo que se trata de una comunidad digital que cumple diferentes facetas y cuyo rango etario va entre los 13 y los 19 años. “En principio, estas personas, lo que hacen es una investigación sobre crímenes verdaderos, fascinados por diferentes tiradores seriales. Se origina en el año 1999, a fines del año de la década del 90, con la masacre que se desarrolla en la escuela secundaria de Columbine en Colorado, donde dos tiradores activos matan a otros 12 menores estudiantes, 2 profesores, para luego suicidarse”, comenzó enumerando.

“La segunda faceta que ellos cumplen, y sobre la cual nosotros tenemos que estar preparados para ir detectando estos indicadores, es que empiezan a compartir este material y a glorificarlo a través de diferentes plataformas digitales, como pueden ser foros o páginas de Internet”, siguió.

Y sumó: “Posteriormente, en una tercera etapa, pasan a grupos cerrados, como pueden ser discos Discord o Telegram. Dentro de esa esas plataformas, empiezan, no solamente a compartir material, sino a glorificar a estos perpetradores. Empiezan a imitarlos".

La ministra Alejandra Monteoliva y el gobernador Maximiliano Pullaro encabezaron la conferencia en el Ministerio de Seguridad (foto Aire de Santa Fe)

Existe una cuarta etapa que es a la que se llegó en este caso: “La principal preocupación es la emulación hasta una cuarta etapa, donde empiezan a planificar ataques, porque ellos quieren imitarlos. Estos chicos pasan a ser héroes. Esa es la la gran preocupación y lo que nosotros tenemos que detectar en forma temprana”.

Investigan si también formaba parte del movimiento Incels

El comisario dijo en la conferencia de prensa que, en este caso, los dos menores involucrados también responden a otra subcultura digital, que son el movimiento incels. “Tal cual se vio en la serie Adolescencia, en este caso, se dan todos los indicadores. Como se sabe, el movimiento incel son célibes involuntarios, en la cual estos estos chicos, posiblemente heterosexuales, odian a las mujeres, considerándola de determinada forma, y odian también a los varones que obtienen relaciones románticas felices”, contextualizó.

Y continuó: “En este caso, llegan a tal odio que cometen masacres contra esa persona, puntualmente. Si bien esta causa está en investigación, se pudieron detectar estos indicadores”.

“Este caso no es un hecho aislado, sino también más allá de los trabajados en los últimos dos años, donde se detectaron 15 casos similares, tenemos cuatro investigaciones en trámites bajo las mismas características”, contó el agente.