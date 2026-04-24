Entregaron bastones de mando a los generales del Ejército Argentino

El Colegio Militar de la Nación fue el escenario elegido para esta ceremonia de ascenso, y la elección no fue casual: el mismo Patio de Honor que vio desfilar a estos oficiales en sus primeros pasos como cadetes fue testigo, décadas después, de su consagración en las más altas jerarquías del Ejército Argentino.

La formación fue presidida por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, junto al jefe del Ejército, teniente general Oscar Santiago Zarich. Luego de entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, el capellán mayor impartió una invocación religiosa y bendijo los bastones de mando que serían entregados momentos después.

El primer bastón fue otorgado al teniente general Zarich, quien lo recibió de manos del ministro de Defensa.

Acto seguido, el jefe del Ejército hizo lo propio con los generales de división:

● GD Sergio Jurczyszyn (subjefe del Estado Mayor Conjunto)

● GD Héctor César Tornero (comandante Operacional Conjunto)

A continuación, fue el turno de los nuevos generales de brigada:

● GB Gustavo Alejandro Molinari

● GB Esteban Andrés Ravaioli

● GB Hugo Daniel Soria

● GB Mariano Pablo Gallo

● GB Fernando Daniel De La Vega

● GB Francisco José Cajal

● GB Julio César Buoniconto

● GB Bruno José Varani

● GB Orencio Carlos Correas

● GB Alberto Ricardo Nadale.

● GB Diego Ignacio Berra.

También recibió el bastón de mando el general de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña.

Seguidamente, el teniente general Zarich se dirigió a los nuevos generales destacando: "Cada uno de ustedes ha sabido honrar el uniforme con integridad, sacrificio y abnegación, superando exigencias y desafíos con firmeza de espíritu y lealtad a los valores permanentes de nuestro Ejército. Esta jerarquía que hoy alcanzan es, sin duda, el resultado de su mérito, esfuerzo y capacidad, pero también del apoyo incondicional de sus familias, a quienes expresamos por ello nuestro más profundo reconocimiento y agradecimiento".

Y acotó que "a partir de ahora, sus decisiones tendrán un impacto mayor no solo en sus subordinados inmediatos, sino en la totalidad de la Fuerza. Cada acción, cada orden y cada omisión repercutirá en la eficacia, la cohesión y el espíritu del Ejército. Bien sabemos que la conducción en este nivel exige una mirada estratégica, pero también una profunda comprensión humana de quienes integran nuestras filas".

Tras las palabras alusivas, se dio por finalizada la ceremonia con la interpretación de la Canción del Ejército.

Los bastones de mando

Lejos de ser un simple atributo protocolario, el bastón de mando encarna una tradición fundacional. Su diseño está inspirado en el bastón que el general José de San Martín entregó a la Virgen del Carmen de Cuyo al designarla Patrona y Generala del Ejército de los Andes, y presenta tres variantes diferenciadas según la jerarquía: teniente general, general de división y general de brigada.