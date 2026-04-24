 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Estaba mal estacionado

Le iban a llevar el auto con una grúa y quiso atacar a la inspectora con una jeringa

Un hombre que había estacionado su auto en un lugar para bicicletas, intentó atacar con una jeringa a una inspectora de Control que llamó a la grúa para el retiro del vehículo.

24 de Abril de 2026
El hombre había estacionado en una zona para bicicletas
El hombre había estacionado en una zona para bicicletas Foto: Rosario 3

Un hombre que había estacionado su auto en un lugar para bicicletas, intentó atacar con una jeringa a una inspectora de Control que llamó a la grúa para el retiro del vehículo.

Un hombre increpó con insultos y amenazó con una jeringa a una inspectora de la Dirección de Proximidad, dependiente de la Secretaría de Control, que concurrió a la zona de Avenida Francia al 700 de la ciudad de Rosario, tras una denuncia por mal estacionamiento.

 

La mujer estaba labrando el acta de infracción, mientras llamaba a la grúa municipal para remover al vehículo que obstruía la plataforma de bicicletas públicas, cuando un hombre (no fue precisado si se trata o no de un cuidacoches) se acercó a pie y comenzó a agredir a la inspectora.

Según el registro de video que fue aportado a la denuncia penal posterior, el hombre le decía que “nadie se iba a llevar el auto de ahí”, tras lo cual, sacó una jeringa y se clavó la aguja a sí mismo, para luego intentar hacer lo mismo con la inspectora. La empleada municipal llamó al 911 y al llegar el personal policial, el hombre volvió a intentar clavar la aguja a uno de los efectivos policiales, luego de lo cual fue reducido.

El secretario de Control y Convivencia municipal, Diego Herrera, explicó al móvil de El Tres que el atacante quedó detenido en la comisaría 2ª y que además de la denuncia policial, quedó abierta instancia penal a fin de restringir la presencia del mismo en la zona.

 

En relación con el hombre, señaló que era evidente que “no estaba en sus cabales” y que probablemente tenga “problemas de consumo”.

 

Temas:

estacionamiento jeringa grúa Rosario
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso