Levantaron el paro en el Servicio Meteorológico Nacional

El paro en el Servicio Meteorológico Nacional fue levantado por los trabajadores nucleados en ATE tras la advertencia del Gobierno sobre la presunta ilegalidad de la medida.

La protesta contemplaba un apagón informativo entre las 5 y las 12, lo que había generado inquietud en el sector aerocomercial ante posibles demoras o cancelaciones de vuelos por falta de datos meteorológicos esenciales para la seguridad operativa.

Desde el gremio cuestionaron la postura oficial. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, afirmó que “el Gobierno, de manera totalmente ilegal, nos dice que los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional no pueden hacer huelga porque es un servicio esencial”.

Además, sostuvo que “ninguna ley incluyó a ese servicio como esencial”, en referencia a la discusión sobre el alcance del derecho a huelga. Pese a la suspensión de la medida, se convocó a una asamblea para definir los próximos pasos.

El Servicio Meteorológico Nacional cumple un rol clave en la aviación, ya que provee información sobre las condiciones del clima para garantizar operaciones seguras en aeropuertos de todo el país.

Reclamos por despidos y recursos

El conflicto se enmarcó en una serie de reclamos del sector, que denunció el despido de unos 140 trabajadores. Según indicaron, esta situación afecta áreas clave como la recolección de datos y la elaboración de pronósticos.

En ese sentido, Aguiar remarcó que “el SMN es muy importante para el país” y reclamó mayor inversión. “Exigimos más presupuesto, equipos, tecnología y capacitación permanente”, expresó.

Además de la reincorporación de los despedidos, los gremios solicitaron el fortalecimiento del organismo, al considerar que su función resulta estratégica no solo para la aviación, sino también para la prevención de riesgos climáticos y el desarrollo productivo.