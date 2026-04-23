Cuánto gana un gendarme en mayo 2026: sueldos y adicionales por jerarquía

Cuánto gana un gendarme en mayo 2026 es una de las consultas más frecuentes tras la última actualización salarial aplicada en abril. Los haberes varían según jerarquía y adicionales.
Cuánto gana un gendarme en mayo 2026 es una pregunta que cobra especial relevancia en un contexto económico marcado por la inflación y los reclamos salariales de las fuerzas de seguridad. De acuerdo con las últimas actualizaciones oficiales aplicadas en abril, los haberes básicos de la Gendarmería Nacional Argentina no registraron modificaciones adicionales para mayo, por lo que se mantienen los valores vigentes.
En este escenario, la escala salarial muestra una marcada diferencia entre las jerarquías más altas y los rangos iniciales. Un Comandante General percibe un haber básico superior a los $2,6 millones, mientras que un Gendarme II —uno de los escalafones más bajos— ronda los $711.920 mensuales. Estos montos corresponden exclusivamente al salario básico, sin contemplar suplementos ni adicionales.
La estructura salarial se divide en tres grandes grupos: oficiales superiores y jefes, oficiales subalternos y suboficiales. Cada uno presenta una progresión que responde tanto a la responsabilidad del cargo como a la antigüedad dentro de la fuerza.
Escala salarial por jerarquía
Dentro del grupo de oficiales superiores y jefes, el Comandante General encabeza la lista con un haber de $2.635.216, seguido por el Comandante Mayor con $2.398.955 y el Comandante Principal con $2.153.607. Más abajo se ubican el Comandante, con $1.771.955, y el Segundo Comandante, con $1.452.422.
En el segmento de oficiales subalternos, los salarios también presentan variaciones significativas. Un Primer Alférez percibe $1.226.738, mientras que un Alférez cobra $1.089.756 y un Subalférez alcanza los $990.687. Estos valores reflejan el inicio de la carrera dentro del escalafón de oficiales.
Por su parte, el personal suboficial muestra una escala más amplia en términos de cantidad de efectivos. El Suboficial Mayor percibe $1.433.055, seguido por el Cabo Primero con $947.565 y el Cabo con $861.423. En los rangos iniciales se encuentran el Gendarme, con $783.112, y el Gendarme II, con $711.920.
Adicionales y suplementos que impactan en el salario
Más allá del haber básico, uno de los aspectos clave para entender cuánto gana un gendarme en mayo 2026 son los adicionales. Estos suplementos pueden incrementar significativamente el ingreso mensual, dependiendo de las funciones y el destino del efectivo.
Uno de los más relevantes es el plus por “prevención barrial”, destinado a quienes realizan tareas específicas en zonas urbanas. Este adicional puede alcanzar cifras considerables: un Comandante General puede sumar más de $1 millón, mientras que un Gendarme puede percibir alrededor de $358.000 extra por este concepto, publicó Iprofesional.
A estos montos se suman otros beneficios como adicionales por antigüedad, título académico o zona desfavorable. En muchos casos, estos ítems hacen que el salario final supere ampliamente el haber básico informado en la escala oficial.
Reclamos salariales y contexto actual
A pesar de las actualizaciones recientes, distintos sectores de la fuerza han manifestado su preocupación por el poder adquisitivo. Los aumentos aplicados en abril no lograron compensar completamente el impacto del costo de vida, lo que derivó en reclamos por nuevas mejoras salariales.
En paralelo, la Gendarmería mantiene abierto su proceso de incorporación para el ciclo lectivo 2027, con inscripciones disponibles hasta el 25 de abril de 2026. Los aspirantes deben cumplir requisitos como tener entre 17 y 25 años, contar con estudios secundarios completos y aprobar evaluaciones físicas, médicas y psicológicas.
Así, mientras crece el interés por ingresar a la fuerza, también se intensifica el debate sobre cuánto gana un gendarme en mayo 2026 y si esos ingresos resultan suficientes frente a las exigencias del servicio y el contexto económico actual.