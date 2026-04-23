Quini 6 de más de $6 millones en Concordia: “Es una alegría doble”, aseguró el agenciero

Un apostador resultó ganador en el sorteo del miércoles del Quini 6, en la modalidad “Siempre Sale”, tras realizar su jugada en una agencia de Concordia. Sin embargo, hasta el momento, el beneficiario no se presentó a reclamar el premio.

El responsable de la agencia de tómbola N°34, Martín Onorato, confirmó a Elonce que se trata del segundo premio otorgado en el año en ese local y expresó su satisfacción por el resultado. “Es una alegría doble porque es el segundo premio que damos en el año en la misma modalidad”, señaló.

De hecho, recordó que, en la ocasión anterior, “se trató de una jubilada de 70 años que, pasado un tiempo, volvió para acercarnos un presente”. “Por eso estamos muy agradecidos en esta oportunidad”, valoró.

Agencia de tómbola N°34 de Concordia (foto Elonce)

Onorato explicó que, si bien este tipo de premios no genera un beneficio económico directo para el agenciero, sí tiene un impacto positivo en la visibilidad del negocio. “La publicidad que genera también es importante”, destacó.

Expectativa por la aparición del ganador

El titular de la agencia indicó que aún no se presentó la persona ganadora, aunque estimó que podría hacerlo en los próximos días. “Es muy rápido todavía, pero esperamos que entre mañana y el sábado aparezca”, afirmó.

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Respecto a la jugada, señaló que no se tiene certeza sobre la identidad del apostador, aunque no descartó que se trate de una boleta habitual, ya que muchos clientes realizan apuestas fijas semana a semana.

En ese sentido, detalló que en la agencia existen alrededor de 60 jugadas permanentes que participan en cada sorteo.

Crece el interés por el Quini 6

Onorato también remarcó que el Quini 6 es uno de los juegos que más ha crecido en popularidad en la ciudad, incluso por encima de otras opciones tradicionales. “El cliente apuesta mucho más al Quini 6 que a la quiniela”, aseguró.

Agencia de tómbola N°34 de Concordia (foto Elonce)

En cuanto a las preferencias de los jugadores, explicó que la mayoría elige números vinculados a fechas personales, como cumpleaños, aunque también se utilizan cifras asociadas a patentes u otros eventos significativos.

Entre los números más elegidos, mencionó el 13, 17, 22 y 11, los cuales, según su experiencia, suelen aparecer con frecuencia en los sorteos.

Una historia ligada al juego

Con más de 40 años de trayectoria en el rubro, Onorato relató que su vínculo con la actividad comenzó en la infancia, cuando acompañaba a su padre en la agencia familiar.

Agencia de tómbola N°34 de Concordia (foto Elonce)

“Tenía ocho años y ya estaba entre los billetes y las boletas”, recordó, al tiempo que señaló que fue testigo de la evolución de los juegos de azar en Argentina.

Finalmente, evocó las tradicionales ventas de billetes de lotería para las fiestas de fin de año, una práctica que, según indicó, perdió fuerza con el tiempo pero que supo ser una costumbre arraigada entre los apostadores.