Ayudar Hace Bien: la escuela “Baxada del Paraná” recibió donaciones en el marco de la colecta solidaria

La asociación civil Ayudar Hace Bien encabezó junto a Fundación La Delfina una nueva jornada solidaria en Paraná con la entrega de útiles escolares y distintos elementos para la escuela “Baxada del Paraná”, ubicada en barrio Bajada Grande. La actividad se realizó en el marco de la campaña “A estudiar se ha dicho”, destinada a acompañar a instituciones educativas con necesidades concretas.

Desde la comunidad escolar destacaron la importancia del aporte recibido, ya que diariamente concurren cientos de chicos al establecimiento y muchos requieren materiales para sostener la trayectoria educativa. La acción fue acompañada por autoridades escolares, representantes de las organizaciones y estudiantes.

La vicerrectora Laura Volonte expresó su alegría por la llegada de la ayuda y señaló: “Muy contentos por recibir la donación y los chicos acá observando y ya queriendo empezar a agarrar también”.

El impacto dentro de la escuela

Debra Barcala, secretaria de la institución, remarcó que la entrega representa un alivio para numerosas familias. “Hay chicos que necesitan material de estudios, indumentaria, entonces la verdad es un alivio muy grande no solamente para nosotros como institución, sino para toda la familia que integra nuestra institución”, sostuvo.

Además, describió el contexto actual que atraviesan muchas escuelas. “Estamos atravesando un momento crítico entre lo que sucede como sociedad y ciertas necesidades que a veces no se logran cubrir”, indicó.

Ayudar Hace Bien en la escuela "Baxada del Paraná".

En ese sentido, explicó que el establecimiento procura acompañar desde distintos frentes, como el comedor, el respaldo académico y también con abrigo o materiales para que todos los alumnos puedan concurrir en igualdad de condiciones.

Por qué eligieron la institución

Mayda Cresto, representante de Fundación La Delfina, recordó que el año pasado habían trabajado en otra escuela que funciona en el mismo edificio y surgió el compromiso de regresar para colaborar con la Baxada.

“Cumplimos y estamos acá entregando estas donaciones”, afirmó. También señaló que la fundación trabaja con dos ejes principales: deporte y educación, al considerar que ambas herramientas permiten transformar la sociedad.

Ayudar Hace Bien en la escuela "Baxada del Paraná".

Durante la visita, además de útiles, acercaron pelotas y otros elementos recreativos. Según comentaron, desde la escuela plantearon nuevas necesidades vinculadas a la práctica deportiva.

Cómo seguir colaborando

Claudia Alguero, de Ayudar Hace Bien, destacó el esfuerzo conjunto para concretar la quinta entrega de la campaña. “No nos vamos a resignar”, expresó al valorar la participación de vecinos, comercios y centros de estudiantes.

Por su parte, desde Fundación La Delfina informaron que continúan recibiendo donaciones durante todo el año en su sede de calle Buenos Aires 441 y mediante sus redes sociales. También anticiparon próximas campañas vinculadas a la llegada del frío, con foco en ropa de abrigo y calzado para niños y niñas.