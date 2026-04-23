ARCA y los plazos fijos: el límite de dinero que no activa reportes automáticos

Con el inicio de mayo cada vez más cerca, muchos argentinos vuelven a mirar al plazo fijo como una herramienta para preservar valor y obtener rendimiento dentro del sistema financiero formal. En ese escenario, también crece la consulta sobre los límites que observa ARCA al momento de controlar movimientos bancarios y operaciones de mayor volumen.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo encargado de fiscalización tributaria y aduanera, mantiene mecanismos de monitoreo sobre distintas transacciones. En ese esquema, los bancos deben reportar determinadas operaciones cuando superan parámetros fijados por la normativa vigente.

Esto no significa una sanción automática, sino una instancia de información preventiva que permite verificar la consistencia entre los fondos movilizados y la situación fiscal declarada por cada contribuyente.

Cuál es el monto de referencia en mayo

Para mayo de 2026, el umbral informado para personas humanas se ubica en $100.000.000 en operaciones de plazo fijo. En el caso de empresas o personas jurídicas, el parámetro establecido es de $30.000.000.

Esos valores funcionan como referencia para reportes automáticos dentro del sistema financiero. Sin embargo, el análisis no se limita únicamente a la constitución de un depósito a plazo, ya que ARCA también puede observar movimientos generales del contribuyente.

Entre los datos considerados aparecen transferencias recibidas, extracciones de efectivo, saldos en cuentas bancarias y movimientos registrados en billeteras virtuales, que hoy también se encuentran alcanzadas por regímenes informativos similares.

Qué ocurre si se supera el tope

Superar los $100 millones en un plazo fijo no implica cometer una falta ni genera una penalidad inmediata. Lo habitual es que la entidad financiera emita un reporte que queda disponible para eventuales controles posteriores, según informó Ámbito.

Si el perfil económico de la persona no coincide con los fondos invertidos, el organismo puede solicitar documentación que acredite el origen del dinero. Por eso, especialistas recomiendan mantener respaldos actualizados de ingresos y operaciones relevantes.

Entre los comprobantes más utilizados figuran recibos de sueldo, facturación, declaraciones juradas impositivas, escrituras de venta de inmuebles, herencias o liquidaciones de inversiones financieras.