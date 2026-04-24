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Economía Crisis empresarial

Reconocida marca de electrodomésticos pidió concurso preventivo por deuda millonaria

La controlante de Peabody ingresó en proceso judicial para reordenar pasivos que superan los $39.000 millones. El expediente expone incumplimientos financieros, cientos de acreedores y tensiones sobre la continuidad operativa.

24 de Abril de 2026
Peabody.
Peabody.

La controlante de Peabody ingresó en proceso judicial para reordenar pasivos que superan los $39.000 millones. El expediente expone incumplimientos financieros, cientos de acreedores y tensiones sobre la continuidad operativa.

Una reconocida marca de electrodomésticos quedó envuelta en una fuerte crisis financiera luego de que su controlante solicitara el concurso preventivo ante la Justicia comercial. Se trata de Goldmund S.A., firma vinculada a Peabody, que busca reordenar una deuda superior a los $39.000 millones.

 

La apertura del concurso preventivo fue resuelta por el Juzgado Comercial N°21, que dio inicio formal al proceso judicial. La presentación dejó al descubierto una delicada situación económica, con incumplimientos de pagos, cheques rechazados y conflictos operativos.

 

 

Según la documentación presentada, el pasivo total asciende a $39.234 millones, cifra que refleja la magnitud del deterioro financiero acumulado por la compañía.

 

Deuda millonaria y cientos de acreedores

 

El expediente detalla que la nómina de acreedores supera los 350 registros, lo que evidencia una deuda atomizada entre bancos, proveedores, servicios, logística e insumos industriales.

 

Gran parte de los compromisos no se concentra en entidades financieras, sino en actores comerciales vinculados al funcionamiento diario de la empresa. Eso implica que la crisis impactó de forma directa en múltiples relaciones de negocios, según informó Ámbito.

 

Peabody.
Peabody.

 

Además del concurso preventivo, también se informó que la deuda con ARCA supera los $565 millones, a lo que se agregan obligaciones con organismos provinciales y municipales.

 

Cheques rechazados y problemas operativos

 

La empresa identificó como punto de quiebre el 27 de febrero de este año, cuando no pudo afrontar un vencimiento por $290 millones. Desde entonces, la cadena de pagos se habría resentido con rapidez.

 

En ese contexto, acumula 168 cheques rechazados por casi $553 millones, indicador que expone la falta de liquidez y las dificultades para sostener compromisos corrientes.

 

 

El frente operativo también quedó comprometido. La planta principal, ubicada en La Tablada, provincia de Buenos Aires, es alquilada y al momento de la presentación mantenía impagos tres meses de contrato.

 

Ahora, con el concurso preventivo en marcha, la empresa intentará negociar con acreedores y redefinir su estructura para sostener la continuidad del negocio en uno de los momentos más complejos de su historia.

Temas:

concurso preventivo Peabody
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