Crecen las estafas con el Telepase: recomendaciones para evitar caer en el fraude

Las denuncias por estafas con el Telepase van en aumento y los damnificados registran consumos que no realizaron que van desde cientos hasta miles de pesos. Recomendaciones para evitar caer en la trampa.
En las últimas semanas aumentaron las denuncias por el robo de datos personales e información bancaria a través del sistema de cobro Telepase. Esta modalidad de estafa virtual consiste en registrar consumos a usuarios por peajes que nunca cruzaron, con cargos variados.
Los ciberdelincuentes roban los datos bancarios de los clientes y vacían las cuentas en segundos.
Las víctimas denunciaron consumos que nunca realizaron en peajes, con cargos que van desde cientos hasta miles de pesos; y en muchos casos, se dan cuenta recién cuando dan de baja el servicio o venden el auto.
Cómo funciona esta nueva estafa virtual
Este tipo de estafa virtual se denomina pishing. Los ciberdelincuentes crean sitios web casi idénticos a los oficiales de TelePASE o envían correos electrónicos con links falsos.
A través de estos canales, piden a los usuarios que ingresen datos personales, claves bancarias o información de tarjetas. Muchas veces, usan excusas como supuestas deudas, bloqueos del servicio, multas inexistentes o incluso promociones y descuentos para generar urgencia y aumentar la probabilidad de que la víctima caiga en la trampa.
Uno de los detalles más comunes en estas páginas falsas es la alteración mínima en la dirección web: puede ser una letra cambiada, un dominio distinto o terminaciones que no corresponden a la Argentina. Aunque a simple vista parecen legítimas, estas diferencias son clave para identificar el engaño.
El objetivo principal es acceder a datos sensibles para luego usarlos en operaciones fraudulentas. Esto puede incluir transferencias no autorizadas, débitos automáticos o incluso la suplantación de identidad para otros delitos financieros.
En algunos casos, los ciberdelincuentes no actúan de inmediato: pueden almacenar la información y utilizarla más adelante, lo que dificulta rastrear el origen del fraude.
Recomendaciones para no caer en la trampa
Frente a este escenario, desde organismos oficiales y empresas concesionarias insisten en extremar las medidas de precaución. Las principales recomendaciones son:
No ingresar datos personales ni bancarios en enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.
Verificar siempre que se esté navegando en el sitio oficial, revisando cuidadosamente la URL. Ante cualquier duda, lo más seguro es acceder manualmente a la página oficial o comunicarse con los canales de atención al cliente.
Desconfiar de mensajes que generen urgencia, como amenazas de suspensión del servicio o multas inmediatas. Las empresas oficiales no solicitan información confidencial por medios informales ni piden claves bancarias.
La página oficial de Telepase es https://telepase.com.ar/