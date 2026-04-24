Crecen las estafas con el Telepase: recomendaciones para evitar caer en el fraude

En las últimas semanas aumentaron las denuncias por el robo de datos personales e información bancaria a través del sistema de cobro Telepase. Esta modalidad de estafa virtual consiste en registrar consumos a usuarios por peajes que nunca cruzaron, con cargos variados.

Los ciberdelincuentes roban los datos bancarios de los clientes y vacían las cuentas en segundos.

Las víctimas denunciaron consumos que nunca realizaron en peajes, con cargos que van desde cientos hasta miles de pesos; y en muchos casos, se dan cuenta recién cuando dan de baja el servicio o venden el auto.

Cómo funciona esta nueva estafa virtual

Este tipo de estafa virtual se denomina pishing. Los ciberdelincuentes crean sitios web casi idénticos a los oficiales de TelePASE o envían correos electrónicos con links falsos.

A través de estos canales, piden a los usuarios que ingresen datos personales, claves bancarias o información de tarjetas. Muchas veces, usan excusas como supuestas deudas, bloqueos del servicio, multas inexistentes o incluso promociones y descuentos para generar urgencia y aumentar la probabilidad de que la víctima caiga en la trampa.

Uno de los detalles más comunes en estas páginas falsas es la alteración mínima en la dirección web: puede ser una letra cambiada, un dominio distinto o terminaciones que no corresponden a la Argentina. Aunque a simple vista parecen legítimas, estas diferencias son clave para identificar el engaño.

El objetivo principal es acceder a datos sensibles para luego usarlos en operaciones fraudulentas. Esto puede incluir transferencias no autorizadas, débitos automáticos o incluso la suplantación de identidad para otros delitos financieros.

En algunos casos, los ciberdelincuentes no actúan de inmediato: pueden almacenar la información y utilizarla más adelante, lo que dificulta rastrear el origen del fraude.

Recomendaciones para no caer en la trampa

Frente a este escenario, desde organismos oficiales y empresas concesionarias insisten en extremar las medidas de precaución. Las principales recomendaciones son:

No ingresar datos personales ni bancarios en enlaces recibidos por correo electrónico, mensajes de texto o redes sociales.

Verificar siempre que se esté navegando en el sitio oficial, revisando cuidadosamente la URL. Ante cualquier duda, lo más seguro es acceder manualmente a la página oficial o comunicarse con los canales de atención al cliente.

Desconfiar de mensajes que generen urgencia, como amenazas de suspensión del servicio o multas inmediatas. Las empresas oficiales no solicitan información confidencial por medios informales ni piden claves bancarias.

La página oficial de Telepase es https://telepase.com.ar/