Bloqueo de celulares robados: el correo sobre la línea *910 es real y fue enviado por Presidencia de la Nación

En las últimas horas de este martes, el envío de un correo electrónico sobre la línea *910 generó confusión entre usuarios y derivó en advertencias sobre una posible estafa digital. Sin embargo, según Chequeado, el contenido fue finalmente confirmado como legítimo por autoridades oficiales, despejando dudas sobre su origen.

El mensaje fue enviado desde la casilla “hola@comunicacion.argentina.gob.ar” y lleva como asunto “¿Te robaron o perdiste el celular?”. En su contenido, explica el funcionamiento del servicio: “Línea *910. Bloqueá tu línea y tu celular en un solo paso” y detalla que “Si te roban o perdés el celular, podés evitar que usen tu línea o intenten vender tu equipo en el mercado informal. Con un solo llamado, desde cualquier equipo, das de baja la línea y bloqueás el celular”.

La pieza informativa incluye además un botón que invita a “Ver más”, lo que generó sospechas iniciales en redes sociales por posibles intentos de phishing. Sin embargo, esa versión fue descartada tras la verificación oficial del contenido.

Confirmación oficial del Gobierno

Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación confirmaron a Chequeado que el correo es auténtico y forma parte de una comunicación institucional de Presidencia. “El mail es de Presidencia. También salieron mensajes de texto SMS. No es una estafa”, señalaron desde la Dirección de Comunicación del organismo ante la consulta de Chequeado.

Asimismo, se aclaró que los enlaces incluidos en el mensaje redirigen a sitios oficiales del Estado. El botón “Ver más” conduce a información alojada en el portal argentina.gob.ar, mientras que la opción de “desuscribirse” también remite a un sistema legítimo de gestión de correos.

El servicio *910, que es el eje de la comunicación, existe y es completamente funcional en todo el país. Permite bloquear de forma inmediata líneas y dispositivos robados o extraviados mediante una llamada telefónica, sin necesidad de conexión a internet.

Un sistema vigente y de uso nacional

La herramienta fue relanzada en 2025 y presentada como un mecanismo de respuesta rápida ante robos de celulares. Según explicó la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el sistema está integrado con las compañías telefónicas, lo que permite bloquear el IMEI del dispositivo a nivel nacional.

“Con *910 bloqueás tu teléfono y nadie más puede usarlo. Tus datos son tuyos, protegelos. Es una herramienta importantísima para enfrentar el delito más frecuente del país”, sostuvo la funcionaria durante su presentación.

Recomendaciones ante posibles engaños digitales

Si bien este caso puntual fue confirmado como oficial, especialistas advierten que es habitual la circulación de correos falsos que imitan organismos públicos. Por eso, se recomienda extremar precauciones ante mensajes inesperados.

Entre las principales medidas de seguridad se destaca no hacer clic en enlaces sospechosos, evitar descargar archivos desconocidos y no brindar datos personales por correo o redes sociales. También se aconseja verificar siempre la URL y desconfiar de cambios sutiles en direcciones web o errores de redacción.

Además, desde el propio Ministerio de Seguridad remarcan que ningún organismo público solicita contraseñas o datos sensibles por enlaces enviados por mail, redes sociales o llamadas telefónicas.

De esta manera, el caso del correo del *910 deja una advertencia doble: la importancia de verificar la información antes de compartirla y la necesidad de conocer los canales oficiales para evitar caer en engaños digitales.