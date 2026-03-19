TelePASE: alerta por robo de datos y cobros fraudulentos en peajes

Los usuarios de TelePASE enfrentan una creciente ola de estafas a través del phishing, con el robo de datos personales y cobros en peajes no traspasados. AUSA brindó recomendaciones clave.
Recientemente, usuarios de TelePASE han comenzado a denunciar una serie de fraudes vinculados al sistema de pago electrónico utilizado en los peajes del país. La alerta se encendió cuando varios conductores notaron cargos en sus resúmenes de tarjeta por peajes que nunca habían cruzado. La principal hipótesis apunta a una maniobra de phishing, en la que los ciberdelincuentes clonan páginas web oficiales para robar datos sensibles de los usuarios.
El especialista en ciberseguridad, Leonardo Gianzone, explicó que el proceso comienza cuando los usuarios reciben correos electrónicos falsos que simulan ser notificaciones de deuda del sistema de peajes. Estos correos contienen un enlace a un sitio web fraudulento que, al solicitar los datos de pago, permite a los delincuentes realizar cobros repetidos, generalmente de bajo monto, que suelen pasar desapercibidos. "Cuanto más digitalizamos servicios esenciales, más ampliamos la superficie de ataque para el delito", señaló Gianzone.
Recomendaciones de AUSA para evitar el fraude
Para prevenir este tipo de estafas, Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) compartió una serie de recomendaciones clave. En primer lugar, alertan que nunca solicitarán datos sensibles por teléfono, WhatsApp o enlaces externos. Además, enfatizan que la única aplicación oficial es TelePASE, y que todos los trámites deben realizarse a través del sitio web telepase.com.ar. También recomiendan verificar que las cuentas en redes sociales estén verificadas con un tilde azul y evitar interactuar con perfiles no verificados.
En cuanto a la seguridad de los pagos, AUSA sugiere consultar los consumos en homebanking cada 15 días, que coinciden con los períodos de cobro del sistema. Si se detecta algún cargo no reconocido, se debe proceder a la denuncia ante TelePASE dentro de los 30 días posteriores al resumen de cuenta.
Este tipo de fraudes no solo afecta a los usuarios del sistema, sino que refleja la necesidad urgente de mejorar la cultura de ciberseguridad. Para protegerse, los usuarios deben estar atentos a los posibles engaños y seguir siempre los canales oficiales de comunicación.