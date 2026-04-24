Torneo Apertura: ya son siete equipos los clasificados a la siguiente fase

El Torneo Apertura 2026 empezó a definir a sus protagonistas de la fase decisiva y ya cuenta con siete equipos clasificados a los cruces eliminatorios. Con varias fechas todavía por disputarse, algunos clubes cumplieron el primer gran objetivo del semestre y ahora irán por una mejor ubicación.

La etapa final del Torneo Apertura comenzará en la semana del domingo 10 de mayo y tendrá a los mejores de cada zona en partidos mano a mano. Además del pase, terminar en los primeros puestos puede resultar clave para definir localías y sumar puntos pensando en las copas internacionales.

Hasta el momento, en la Zona A ya aseguraron su lugar Boca, Estudiantes, Vélez y Talleres. En la Zona B, los clasificados son Independiente Rivadavia, River y Argentinos Juniors.

Los clasificados de la Zona A

Boca llega en alza después de una extensa racha invicta y tras haber recuperado protagonismo tanto en el plano local como internacional. El equipo se acomodó entre los líderes y ya aseguró su presencia en la siguiente instancia.

Estudiantes también volvió a mostrarse competitivo y se mantuvo entre los mejores del campeonato con regularidad. Vélez, por su parte, sostuvo una campaña sólida y capitalizó la continuidad de buenos resultados.

Boca aseguró su lugar.

El cuarto clasificado de esta zona en el Torneo Apertura es Talleres, que mejoró en la parte decisiva del calendario y selló el objetivo tras una serie de encuentros exigentes.

Los que avanzaron en la Zona B

Independiente Rivadavia es una de las grandes sorpresas del certamen. El conjunto mendocino protagonizó una campaña destacada y se instaló en la cima de su grupo durante buena parte de la competencia.

River logró revertir un arranque irregular y se metió entre los clasificados luego de una recuperación sostenida en las últimas jornadas.

River ya tenía la clasificación asegurada.

Argentinos Juniors también aseguró su plaza tras una racha positiva que lo reposicionó entre los principales animadores del Torneo Apertura.

Lo que queda por definirse

Aunque ya tienen boleto asegurado, los siete equipos todavía cuentan con incentivos importantes en el cierre de la fase regular.

La posición final determinará ventajas en los cruces, especialmente la chance de jugar como local en etapas eliminatorias. También seguirá en juego la tabla anual, decisiva para el acceso a torneos continentales.