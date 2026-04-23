Boca le gana 1 a 0 a Defensa y Justicia en busca de la clasificación

Boca empata Defensa y Justicia en un partido que puede definir su clasificación a los playoffs. Ander Herrera se lesionó en el calentamiento previo y Claudio Úbeda puso a Milton Delgado como titular en el mediocampo del Xeneize.
Boca le gana 1 a 0 a Defensa y Justicia.
Se enfrentan este jueves en el Estadio Norberto Tomaghello, en el arranque de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El encuentro tiene un atractivo especial, no solo por la actualidad de ambos equipos, sino también porque cuenta con la presencia de ambas hinchadas.
El Xeneize cuenta con 3.000 mil hinchas luego de la aprobación que recibió la Liga Profesional por parte de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide).
El equipo de Claudio Úbeda llega de un valioso triunfo por 1-0 contra River en el Monumental. El resultado fortaleció la figura del DT y extendió a 13 partidos el invicto del conjunto de la Ribera.
El desarrollo del partido:
22' PT: ¡Gol de Boca!
Milton Giménez marcó el 1-0 ante Defensa y Justicia. El VAR lo revisó por posible posición adelantada, pero convalidó la anotación tras revisar la jugada.
17' PT: Boca intenta
El Xeneize quiere hacer ataques rápidos pero la defensa del Halcón está muy atenta a cada movimiento.
14' PT: Se frena el partido por una lesión
Aaron Molinas recibió una fuerte infracción por parte de Tomás Belmonte, quedó en el césped y salió con gestos de dolor de la cancha. Van a evaluar si puede seguir.
13' PT: Boca llegó al área rival
Luego de un inicio complicado, el Xeneize encontró huecos para poder atacar aunque sin claridad.
9' PT: Aviso de Defensa y Justicia
El Halcón muestra intensidad en los primeros minutos y tras un rebote Darío Cáceres terminó la jugada con un remate que se fue desviado.
7' PT: Anulado el gol de Defensa y Justicia
El VAR revisó la jugada y el árbitro Andrés Gariano comunicó que Juan Gutíerrez estaba en offside.
5' PT: Revisan la jugada del gol en el VAR
Los árbitros están observando con detalles la posición de Gutíerrez antes de cabecear y anotar el gol del Halcón.
4' PT: Gol de Defensa y Justicia: Juan Gutíerrez marcó el 1-0 ante Boca
El delantero logró desviar de cabeza un centro desde la derecha y logró anotar el primer gol del partido.
4' PT: Defensa y Justicia controla la pelota
En los primeros instantes del encuentro, el Halcón quiere imponser ante el Xeneize.
Las formaciones de ambos equipos
Defensa y Justicia: Christopher Fiermarin; Ayrton Portillo, Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Darío Cáceres; Agustín Hausch, Santiago Sosa, Aaron Molinas; Rubén Botta, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Jorge Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Alan Velasco; Óscar Romero; Milton Giménez, Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.