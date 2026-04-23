Con una gran exhibición de fútbol, Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia

REDACCIÓN ELONCE
Boca consiguió una cómoda victoria por 4-0 sobre Defensa y Justicia en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.
Boca se impuso 4-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en la ciudad de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), en la noche del jueves. El primer tanto lo marcó Milton Giménez, a los 22 minutos de la etapa inicial. En el complemento, ampliaron Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.
Seguí las incidencias
¡FINAL DEL PARTIDO!
46’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una excelente habilitación de Tomás Aranda, Miguel Merentiel picó, se metió al área, superó al arquero y definió frente al arco en absoluta soledad.
¡¡GANA, GUSTA Y GOLEA!! Aranda filtró una gran pelota y Merentiel definió para el ¡4-0! de Boca sobre Defensa y Justicia. El uruguayo pidió disculpas por su pasado en el Halcón. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/PZR34aHAhp— SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026
42’ST: Leandro Brey le ahogó el grito a Defensa
Coria picó en soledad y definió ante la rápida salida del arquero de Boca, que achicó y envió la pelota al córner.
36’ST: cambio en Boca Juniors
Ingresa Miguel Merentiel en lugar de Alan Velasco.
35’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una excelente habilitación de Paredes, Tomás Aranda picó a toda velocidad, entró al área y se la sirvió a Adam Bareiro para que marque el tercero del Xeneize.
¡¡¡EL TIKI-TAKA DEL BOCA DE UBEDA!!! Sensacional jugada del Xeneize para que Bareiro sentencie el 3-0 vs. Defensa y Justicia. ¡GOLAZO! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/zEqdbrRVpc— SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026
33’ST: cambio en Boca Juniors
Ingresa Tomás Aranda en lugar de Exequiel Zeballos.
32’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una excelente habilitación de Zeballos, Alan Velasco picó a toda velocidad desde su campo y definió ante la salida del arquero.
¡¡LLEGÓ EL TUYO, ALAN!! Velasco ganó en velocidad y la cruzó para el 2-0 de Boca vs. Defensa y Justicia. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/1n42Zy6AZU— SportsCenter (@SC_ESPN) April 24, 2026
31’ST: se salvó Boca Juniors
27’ST: Bareiro y Botta son amonestado
El delantero de Boca y el mediocampista de Defensa recibieron la tarjeta amarilla luego de protagonizar un cruce.
26’ST: tres cambios en Defensa y Justicia
Ingresan Éver Banega, Luciano González y Elías Pereyra en reemplazo de Amor, Portillo y Cáceres.
16’ST: doble cambio en Boca Juniors
Salen Milton Delgado y Milton Giménez e ingresan Leandro Paredes y Adam Bareiro.
8’ST: cambio en Defensa y Justicia
Ingresa Alan Coria en lugar de Agustín Hausch.
5’ST: Zeballos tuvo el segundo de Boca
El Chango corrió a toda velocidad desde la mitad de cancha y al entrar al área superó al defensor Amor y remató, desviado. Por el medio Giménez y Ascacíbar estaban solos para definir.
1’ST: amarilla para Milton Delgado
El mediocampista de Boca Juniors bajó a Santiago Sosa y por acumulación de faltas fue amonestado.
¡Comenzó el segundo tiempo!
Entretiempo: cambio en Boca Juniors
Ingresa Santiago Ascacíbar en lugar de Ángel Romero.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
38 minutos: Ayrton Portillo reclamó penal y el DT Soso fue expulsado por protestar
Tras ingresar al área, el futbolista de Defensa y Justicia cayó pidiendo por una infracción de Malcom Braida que no existió. El entrenador del Halcón recibió la roja por insultar a los árbitros.
32 minutos: el partido se interrumpe por la descompensación de un hincha de Boca
Tras varios reclamos de los jugadores suplentes del Xeneize, el árbitro Andrés Gariano paró el partido y pidió por la atención del simpatizante.
22 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!
Tras una asistencia de primera de Velasco luego de una mala salida en defensa del Halcón, Milton Giménez le pegó de volea y la clavó en un ángulo. La pelota se desvió en el camino en Emiliano Amor y descolocó al arquero Cristopher Fiermarín.
¡¡QUÉ GOL HICISTE, MILTON!! Giménez se dio vuelta y la acomodó bien para el 1-0 de Boca vs. Defensa y Justicia. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/g7iO9BShQX— SportsCenter (@SC_ESPN) April 23, 2026
17 minutos: Defensa y Justicia tiene el control del partido
Boca Juniors no hace pie y es el local el que domina las acciones, aunque sin generar serio peligro en el arco rival.
11 minutos: Defensa reclamó por un penal inexistente
Marco Pellegrino barrió pero encogió sus piernas justo antes de la llegada de Juan Gutiérrez, quien en el vértice del área grande cayó y reclamó infracción.
5 minutos: gol de Defensa y Justicia anulado por offside
Luego de un impecable centro de centro de Agustín Hausch, Juan Gutiérrez convirtió de cabeza. Sin embargo, el VAR a cargo de Silvio Trucco le advirtió el árbitro Andrés Gariano que el autor del tanto estaba en posición adelantada.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.