 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Deportes Fecha 16

Con una gran exhibición de fútbol, Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia

Boca consiguió una cómoda victoria por 4-0 sobre Defensa y Justicia en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.

23 de Abril de 2026
Malcom Braida es titular.
Malcom Braida es titular. Foto: X oficial de Boca.

REDACCIÓN ELONCE

Boca consiguió una cómoda victoria por 4-0 sobre Defensa y Justicia en el marco de una nueva fecha del Torneo Apertura 2026.

Boca se impuso 4-0 sobre Defensa y Justicia en el estadio Norberto "Tito" Tomaghello, en la ciudad de Florencio Varela (provincia de Buenos Aires), en la noche del jueves. El primer tanto lo marcó Milton Giménez, a los 22 minutos de la etapa inicial. En el complemento, ampliaron Alan Velasco, Adam Bareiro y Miguel Merentiel.

 

Seguí las incidencias

 

¡FINAL DEL PARTIDO!

 

46’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una excelente habilitación de Tomás Aranda, Miguel Merentiel picó, se metió al área, superó al arquero y definió frente al arco en absoluta soledad.

 

 

42’ST: Leandro Brey le ahogó el grito a Defensa

Coria picó en soledad y definió ante la rápida salida del arquero de Boca, que achicó y envió la pelota al córner.

 

36’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Miguel Merentiel en lugar de Alan Velasco.

 

35’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una excelente habilitación de Paredes, Tomás Aranda picó a toda velocidad, entró al área y se la sirvió a Adam Bareiro para que marque el tercero del Xeneize.

 

 

33’ST: cambio en Boca Juniors

Ingresa Tomás Aranda en lugar de Exequiel Zeballos.

 

32’ST: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una excelente habilitación de Zeballos, Alan Velasco picó a toda velocidad desde su campo y definió ante la salida del arquero.

 

 

 

31’ST: se salvó Boca Juniors

 

27’ST: Bareiro y Botta son amonestado

El delantero de Boca y el mediocampista de Defensa recibieron la tarjeta amarilla luego de protagonizar un cruce.

 

26’ST: tres cambios en Defensa y Justicia

Ingresan Éver Banega, Luciano González y Elías Pereyra en reemplazo de Amor, Portillo y Cáceres.

 

16’ST: doble cambio en Boca Juniors

Salen Milton Delgado y Milton Giménez e ingresan Leandro Paredes y Adam Bareiro.

 

8’ST: cambio en Defensa y Justicia

Ingresa Alan Coria en lugar de Agustín Hausch.

 

5’ST: Zeballos tuvo el segundo de Boca

El Chango corrió a toda velocidad desde la mitad de cancha y al entrar al área superó al defensor Amor y remató, desviado. Por el medio Giménez y Ascacíbar estaban solos para definir.

 

1’ST: amarilla para Milton Delgado

El mediocampista de Boca Juniors bajó a Santiago Sosa y por acumulación de faltas fue amonestado.

 

¡Comenzó el segundo tiempo!

 

Entretiempo: cambio en Boca Juniors

Ingresa Santiago Ascacíbar en lugar de Ángel Romero.

 

¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

 

38 minutos: Ayrton Portillo reclamó penal y el DT Soso fue expulsado por protestar

Tras ingresar al área, el futbolista de Defensa y Justicia cayó pidiendo por una infracción de Malcom Braida que no existió. El entrenador del Halcón recibió la roja por insultar a los árbitros.

 

32 minutos: el partido se interrumpe por la descompensación de un hincha de Boca

Tras varios reclamos de los jugadores suplentes del Xeneize, el árbitro Andrés Gariano paró el partido y pidió por la atención del simpatizante.

 

 

22 minutos: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Tras una asistencia de primera de Velasco luego de una mala salida en defensa del Halcón, Milton Giménez le pegó de volea y la clavó en un ángulo. La pelota se desvió en el camino en Emiliano Amor y descolocó al arquero Cristopher Fiermarín.

 

 

17 minutos: Defensa y Justicia tiene el control del partido

Boca Juniors no hace pie y es el local el que domina las acciones, aunque sin generar serio peligro en el arco rival.

 

11 minutos: Defensa reclamó por un penal inexistente

Marco Pellegrino barrió pero encogió sus piernas justo antes de la llegada de Juan Gutiérrez, quien en el vértice del área grande cayó y reclamó infracción.

 

Milton Delgado entr&oacute; en el once titular de urgencia. Foto: X oficial de Boca.
Milton Delgado entró en el once titular de urgencia. Foto: X oficial de Boca.

 

5 minutos: gol de Defensa y Justicia anulado por offside

Luego de un impecable centro de centro de Agustín Hausch, Juan Gutiérrez convirtió de cabeza. Sin embargo, el VAR a cargo de Silvio Trucco le advirtió el árbitro Andrés Gariano que el autor del tanto estaba en posición adelantada.

 

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

 

Formaciones confirmadas

 

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.

 

Boca Juniors: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Exequiel Zeballos; Ángel Romero y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Temas:

Boca Defensa y Justicia Torneo Apertura
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso