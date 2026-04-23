Marcha Mundial de la Marihuana en Paraná: habrá atención en medicina clínica, mental y veterinaria

REDACCIÓN ELONCE
La marcha mundial de la marihuana se realizará en Paraná el 2 de mayo con festival, consulta médica gratuita y actividades culturales.
La Marcha Mundial de la Marihuana se replicará en Paraná el próximo 2 de mayo con una propuesta que incluirá movilización, festival cultural y espacios de acceso a la salud, según confirmaron organizadores y referentes de la comunidad cannábica local. La actividad se desarrollará de manera simultánea con otras ciudades del mundo y buscará, este año, un formato ampliado e intersectorial.
“Un Viaje Astral es una ONG canábica de Paraná, hasta ahora la única inscripta en Reprocann, donde la gente puede venir, tener una consulta médica y llevarse su producto de cannabis medicinal, el que más le corresponda”, explicó a Elonce Guillermina Ferraris, presidenta de Efecto Séquito Asociación Civil.
Una movilización con enfoque cultural y sanitario
La jornada comenzará con la concentración a las 15 en Casa de Gobierno. “Este año hemos logrado una convocatoria intersectorial con una propuesta pensada para toda la familia, donde vamos a hacer primero una marcha, como se hace todos los años, desde Casa de Gobierno, marchamos por calle Alameda de la Federación hasta el Monumento Urquiza”, detalló Ferraris.
Luego, se desarrollará un festival cultural bajo el nombre “Sembramos libertades”, con bandas en vivo y actividades artísticas. Además, la organización sumará un espacio sanitario inédito dentro del evento. “Vamos a tener un punto de acceso a la salud donde la gente va a poder ir a hacer su consulta médica sobre cannabis de manera gratuita”, señaló.
En ese sector habrá atención de medicina clínica, salud mental y veterinaria. “Va a estar conformada por tres tipos de profesionales. Por un lado, la consulta del médico clínico. Por otro lado, salud mental con una psicóloga y un psiquiatra. Y por otro lado, salud veterinaria para quienes quieran llevar a sus animales de compañía”, agregó.
Cannabis medicinal, ciencia y acompañamiento profesional
Desde la organización remarcaron el enfoque científico del uso del cannabis medicinal. “Pensemos que se pueden usar canabinoides de THC y de CBD para distintas patologías, no todas son para todo el mundo. Por eso es el acompañamiento médico el puntapié para que la terapia sea efectiva”, explicó Ferraris.
En la misma línea, sostuvo: “Gente que se especializa en endocanabinología, que es el sistema que regula un montón de procesos corporales, por ejemplo, el hambre, el sueño, el dolor, la temperatura corporal y ahí el cannabis cumple un rol fundamental”.
También se mencionaron aplicaciones en distintas patologías: “Se conoció con la epilepsia refractaria, después se fue extendiendo al autismo y ahora lo vemos que, por ejemplo, cumple un rol clave en la oncología”, afirmó la referente.
Un sistema de atención integral y acceso legal
Por su parte, Gonzalo Bustos, referente de la organización Un Viaje Astral, explicó: “Lo importante para entender y abordar al paciente con el requerimiento de su patología en particular es contar con un equipo médico capacitado que pueda abordar la necesidad de ese paciente y titular justamente con el extracto de cannabis que pueda necesitar”.
Sobre el acceso, detalló: “Contamos con atención al público aquí en local de 10 a 19, en donde van a poder informarse y poder contactar no solo con la posibilidad de abastecer de la parte medicinal, sino también con el equipo médico”.
Finalmente, destacó el marco legal del trabajo: “Nos encargamos justamente de visibilizar y legitimar el proyecto aquí en la provincial. La gente pueda acceder a cannabis de forma legal, segura y sobre todo de calidad”, concluyó.