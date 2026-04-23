Violento enfrentamiento entre jóvenes: un detenido y un hospitalizado en barrio La Palangana

Un violento enfrentamiento en Paraná dejó como saldo dos hombres heridos y un detenido en barrio La Palangana, tras una pelea con armas blancas ocurrida en la tarde del jueves. El episodio generó un despliegue policial en la zona y preocupación entre los vecinos, que aseguran que los conflictos entre los involucrados serían de larga data.

El hecho ocurrió en inmediaciones de calles Mármol y Álvar Núñez, donde personal policial intervino tras un llamado al sistema de emergencias. El jefe de la Comisaría Cuarta, Hugo Pereyra, explicó a Elonce: “Nos llamaron por una pelea entre dos personas. En principio había una persona agredida por uso de arma blanca en la zona del cuero cabelludo”.

De acuerdo a lo informado, el herido fue asistido y trasladado en ambulancia para recibir atención médica, mientras se desplegó un operativo para dar con el presunto agresor.

Sobre el procedimiento, Pereyra detalló: “El agresor entró a la zona del barrio para tratar de ingresar en algún domicilio porque era buscado por familiares y conocidos de la persona que había sido agredida”.

El jefe policial confirmó que el sospechoso también presentaba lesiones: “Procedemos a la detención de esta persona sindicada como autor de la agresión, que también tiene heridas. Presentaría lesiones en diversas partes del cuerpo porque habría sido ajusticiado por miembros de la familia y conocidos del agredido”.

Un hombre herido en una pelea en Barrio La Palangana, el agresor fue detenido

La situación generó momentos de tensión en el barrio, con la presencia de numerosos móviles policiales. “Más que nada para asegurar la tranquilidad de la zona de momento y trabajar con respecto al hecho que suscitó”, indicó Pereyra.

Conflictos previos y estado de los heridos

Según señalaron fuentes policiales, el enfrentamiento no habría sido un hecho aislado. “Aparentemente habría problemas de vieja data entre las partes. Son personas muy jóvenes, de un poquito más de 20 años”, explicó el funcionario.

El herido fue derivado al Hospital San Martín, donde permanece bajo observación: “Está siendo asistido por las lesiones que presenta, pero sí estaría fuera de peligro de momento”, agregó.

En tanto, el detenido permanece a disposición de la justicia mientras se recaban datos para determinar las circunstancias del hecho.