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Paraná Trabajos de la Municipalidad

Se avanza con los trabajos en la trama vial en calle Urquiza y el paso vehicular está restringido

Los trabajos en el sector comprendieron el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y se avanzará con el hormigonado del badén. El paso vehicular se encuentra restringido y se irá liberando progresivamente hacia el fin de semana.

23 de Abril de 2026
Trabajos de la Municipalidad.
Trabajos de la Municipalidad. Foto: (MdP).

Los trabajos en el sector comprendieron el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y se avanzará con el hormigonado del badén. El paso vehicular se encuentra restringido y se irá liberando progresivamente hacia el fin de semana.

Se enmarcan en la obra denominada Saneamiento Profundo de la Trama Vial y se ubican, entre otros puntos, en la intersección de calle Urquiza con La Rioja. Actualmente, el paso vehicular se encuentra restringido y se irá liberando progresivamente hacia el fin de semana.

 

Los trabajos en el sector comprendieron el saneamiento de los paquetes estructurales, fresado y en la jornada de hoy se avanzará con el hormigonado del badén. La obra busca garantizar la recuperación de la trama vial, brindando mayor seguridad para peatones y conductores.

 

La reparación de los pavimentos deteriorados por el intenso tránsito de la arteria y la reconstrucción de los sustratos inferiores, que podrían presentar humedad en exceso, pérdida de capacidad de carga y erosión, permitirá extender la vida útil de la calzada.

 

Las tareas se vieron afectadas por las repetidas lluvias en la ciudad durante los últimos días, lo que generó demoras en la habilitación del tránsito vehicular.

 

Se planifica finalizar los trabajos en lo que resta de la semana y liberar el tránsito hacia el fin de semana. Hasta tanto, se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la cartelería y las indicaciones del personal de tránsito.

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