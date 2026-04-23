Convocan a participar del segundo ciclo de Cocina Entrerriana con Historia

La propuesta invita al encuentro, la reflexión y la puesta en valor de la identidad gastronómica provincial. Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.
El Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, lanza una nueva edición del ciclo Cocina Entrerriana con Historia, junto a La Q Cocina. La propuesta invita al encuentro, la reflexión y la puesta en valor de la identidad gastronómica provincial.
Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.
La apertura del ciclo será el encuentro de Cocineras y Cocineros Entrerrianos Raíz entrerriana. Cocinar desde donde somos, pensado como una instancia participativa para compartir experiencias, analizar la actualidad gastronómica y construir una mirada colectiva que supere el trabajo individual en cocina.
La primera actividad se realizará este lunes 27 de abril, de 16 a 20, en un predio ubicado en calle 1586 S/N de la ciudad de Paraná ( https://shortlink.uk/1tdDs ).
Esta primera jornada cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.
Los interesados pueden inscribirse a través del link que ese encuentra adjunto.