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Convocan a participar del segundo ciclo de Cocina Entrerriana con Historia

La propuesta invita al encuentro, la reflexión y la puesta en valor de la identidad gastronómica provincial. Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.

23 de Abril de 2026
Segundo ciclo de Cocina Entrerriana con Historia.
Segundo ciclo de Cocina Entrerriana con Historia. Foto: (GPER).

La propuesta invita al encuentro, la reflexión y la puesta en valor de la identidad gastronómica provincial. Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.

El Museo Casa de Gobierno, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, lanza una nueva edición del ciclo Cocina Entrerriana con Historia, junto a La Q Cocina. La propuesta invita al encuentro, la reflexión y la puesta en valor de la identidad gastronómica provincial.

Será con entrada libre y gratuita, con inscripción previa a través del formulario online.

 

La apertura del ciclo será el encuentro de Cocineras y Cocineros Entrerrianos Raíz entrerriana. Cocinar desde donde somos, pensado como una instancia participativa para compartir experiencias, analizar la actualidad gastronómica y construir una mirada colectiva que supere el trabajo individual en cocina.

 

La primera actividad se realizará este lunes 27 de abril, de 16 a 20, en un predio ubicado en calle 1586 S/N de la ciudad de Paraná ( https://shortlink.uk/1tdDs ).

 

Esta primera jornada cuenta con el acompañamiento de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná.

Los interesados pueden inscribirse a través del link que ese encuentra adjunto.

Temas:

Cocina Entrerriana cultura
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