Allanamientos desarticularon puntos de narcomenudeo y hubo detenidos

La Policía realizó múltiples procedimientos en Gualeguaychú, que permitieron secuestrar droga, dinero, armas y detener a cinco personas. La investigación se enmarcó en una causa por narcomenudeo.
Los allanamientos por narcomenudeo en Gualeguaychú permitieron desarticular puntos activos de venta de drogas en la zona norte de la ciudad, tras un operativo coordinado que se concretó en la mañana del 23 de abril con intervención de distintas dependencias policiales.
El procedimiento incluyó la participación de personal de Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Gualeguay y Rosario del Tala, junto a grupos especiales, que ejecutaron de manera simultánea cuatro allanamientos con resultados considerados positivos en el marco de la investigación.
Como resultado, se logró el secuestro de una importante cantidad de estupefacientes, entre ellos cocaína fraccionada lista para su comercialización, cogollos y una planta de cannabis, además de elementos utilizados para el corte y distribución de la droga.
Elementos secuestrados y detenidos
Durante los procedimientos también se incautaron cerca de 1,7 millones de pesos en efectivo, múltiples teléfonos celulares, balanzas de precisión, recortes y otros elementos que evidenciaron la estructura operativa del narcomenudeo en el sector intervenido.
Además, los uniformados secuestraron armas de fuego calibre .22 junto a municiones, lo que dio cuenta del nivel de peligrosidad de las personas involucradas en la actividad ilícita investigada.
En cuanto a los resultados judiciales, cinco hombres fueron detenidos e incomunicados, mientras que otras 16 personas quedaron identificadas en el marco de la causa que continúa en etapa investigativa.
Investigación judicial en curso
El operativo fue el resultado de una investigación vinculada a la infracción de la Ley Provincial N° 10.566, bajo la órbita del Juzgado de Garantías y Transición N° 2 y la Fiscalía interviniente de turno.
Las autoridades indicaron que los procedimientos permitieron avanzar en la desarticulación de estructuras de narcomenudeo, en una causa que continúa su curso con nuevas diligencias judiciales.