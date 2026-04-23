Crisis en cultivos hortícolas en Paraná: “Estamos todos iguales”, señaló un productor

REDACCIÓN ELONCE
La crisis en cultivos hortícolas se profundiza en Paraná tras semanas de lluvias que impactaron de lleno en la producción y el abastecimiento. Un productor detalló la situación en diálogo con Elonce.
La crisis en cultivos hortícolas en la zona de Paraná se vuelve cada vez más evidente tras varias semanas de intensas lluvias que afectaron la producción local. Productores advierten una fuerte caída en el volumen de mercadería disponible y un deterioro generalizado en la calidad de las verduras, lo que ya comienza a reflejarse en los precios al consumidor.
En la zona de Las Piedras, al sur del cinturón hortícola, la situación es crítica. Allí, el productor Nicolás Bevilacqua explicó a Elonce el impacto directo del clima en los cultivos: "Estamos sufriendo las consecuencias de tantos días de lluvia. La mercadería ya no aguanta con tan poco sol. Tenemos un 60% menos de mercadería y si el clima no nos ayuda va a ir disminuyendo aún más".
El productor también señaló que el problema no solo afecta la cantidad, sino también la logística de abastecimiento: "Estamos teniendo que traer mercadería de afuera para poder abastecer a la zona”.
Deterioro de la producción y pérdidas crecientes
Las lluvias persistentes generan condiciones propicias para enfermedades y pudrición de las plantas. Bevilacqua detalló: "Se empieza a honguear todo. De a poquito se empieza a podrir el cogollo y la mercadería ya no sigue".
Entre los cultivos más afectados mencionó: "Por ejemplo, las acelgas, las lechugas y las espinacas que no les gusta el agua se empiezan a podrir de adentro". Además, agregó que otros productos también están en riesgo: "Remolacha también. Todo va a empezar a sufrir las consecuencias y se va a achicar el monto para poder seguir produciendo".
Este escenario reduce drásticamente el rendimiento por superficie cultivada. "En vez de cortar en un metro cuadrado 10 cajones de lechuga, ya le he cortado uno. Así que ahí se ve el tema de que disminuye", explicó.
Impacto económico y reclamos del sector
La crisis en cultivos también golpea con fuerza en lo económico. "En vez de tener que salir con uno o dos camiones cargados con mercadería, salís con medio camión. Todos estamos iguales, los pocos productores que hemos quedado en la zona de Paraná, estamos todos iguales", afirmó Bevilacqua.
La dinámica de oferta y demanda comienza a marcar el ritmo del mercado en un contexto de escasez.
Finalmente, el productor reclamó mayor acompañamiento estatal: "Nos gustaría que nos den una mano, aunque sea con el tema de impuestos, tratar de darnos un plazo, una ayudita en ese tema, porque se complica juntar el efectivo".
De cara a los próximos meses, la esperanza está puesta en una mejora climática: "Esperemos que el clima nos ayude más ahora que se viene la época del frío, para que sequen las tierras, las plantas tengan un poquito más de sol y se recuperen".