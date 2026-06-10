Corte total de tránsito en un tramo de calle Misiones por intervención en la red cloacal  

Por trabajos preventivos y de mantenimiento en la red cloacal, este miércoles hay un corte de tránsito en calle Misiones, entre calles Colón y La Paz.
En la mañana de este miércoles, personal municipal de Paraná realiza sobre calle Misiones trabajos preventivos y de mantenimiento para optimizar el funcionamiento del servicio sanitario en el tramo entre calles Colón y La Paz.
Abarca tareas de excavación y descubrimiento de la cañería colectora, desobstrucción y limpieza, detección de cámaras de inspección, relevamiento del estado de las conexiones domiciliarias, para mejorar y optimizar la capacidad operativa de la red cloacal en ese sector.
La labor requerirá un corte total del tránsito vehicular en ese tramo de calle Misiones, por lo que se recomienda a los automovilistas circular con precaución por la zona.
Se estima que la intervención podría extenderse hasta las primeras horas de la tarde.
Intervenciones en Anacleto Medina y en el Acceso Norte
Por otra parte, este miércoles también se ejecutarán una serie de trabajos en la red pública del servicio, que abarcarán la colocación de válvulas reguladoras de presión en calles Los Jacarandaes, entre Facundo y María Catalina Rodríguez Ortiz; Los Yaros entre Facundo y Gutiérrez; y Luis Palma, entre Montiel y Calle 1011.
Estos nuevos dispositivos en la infraestructura del barrio Anacleto Medina permitirán mejorar y hacer más estable y eficiente el funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable en esa zona oeste de la ciudad.
La labor da continuidad a las obras de mejoras iniciadas la semana pasada con la colocación de otros tres dispositivos de regulación de presión en calles Los Chanás, Los Yaros y Los Minuanes, en el marco del plan de Saneamiento Profundo de la Trama Vial de la ciudad de Paraná que ejecuta el municipio en ese sector.
Debido a estas intervenciones, durante el avance de los trabajos podrían registrarse casos de baja presión en algunos sectores de la zona oeste de la ciudad.
Estas obras de mejoras en la red pública podrían extenderse hasta las primeras horas de la tarde.
Al mismo tiempo, en zona del Acceso Norte y calle López Jordán, se realizarán este miércoles tareas de mantenimiento, reparación y rehabilitación de un conducto distribuidor de agua potable. Por esta tarea podrían registrarse casos de baja presión en algunos sectores aledaños.
Se recomienda a los usuarios de esas dos franjas urbanas que realicen un uso racional del suministro disponible en sus tanques de reservas domiciliarios.