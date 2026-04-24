Estados Unidos analiza apoyar a Argentina en el caso Malvinas por la tensión con el Reino Unido

Una versión difundida en medios internacionales instaló un nuevo foco geopolítico sobre la cuestión Malvinas. Según un informe atribuido a documentos internos del Pentágono, Estados Unidos analizaría revisar su histórica posición de respaldo al Reino Unido en la disputa por la soberanía de las islas.

La información indica que el planteo habría surgido en medio del malestar de la administración de Donald Trump con algunos países de la OTAN por no acompañar plenamente la ofensiva militar impulsada contra Irán. En ese escenario, el tema Malvinas aparecería como una posible herramienta de presión diplomática.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial pública de la Casa Blanca ni del Departamento de Estado sobre un cambio concreto de postura.

Qué señala la versión difundida

De acuerdo con lo publicado por la agencia Reuters, el Pentágono presentó una serie de medidas vinculadas a miembros de la OTAN. Entre ellas figuraría revisar el apoyo estadounidense a antiguas posesiones europeas en disputa, donde se menciona el caso Malvinas.

Históricamente, Washington mantuvo una posición cercana a Londres respecto de la administración británica del archipiélago, aunque reconociendo la existencia del reclamo argentino.

El eventual giro diplomático estaría ligado a diferencias recientes entre Estados Unidos y el Reino Unido en torno al conflicto en Medio Oriente.

Islas Malvinas.

La tensión entre Washington y Londres

Según informó Ámbito, el gobierno británico evitó en una primera etapa habilitar bases e infraestructura para operaciones militares ofensivas contra Irán, lo que generó malestar en sectores de la administración estadounidense.

En ese contexto, también se mencionaron críticas públicas de Trump hacia el primer ministro británico, Keir Starmer, en medio de desacuerdos estratégicos.

Esa tensión abrió especulaciones sobre posibles represalias diplomáticas o revisiones en distintos frentes internacionales, entre ellos el caso Malvinas.

La postura argentina y el escenario actual

Argentina sostiene de manera permanente su reclamo soberano sobre las islas y lo impulsa en foros internacionales, con respaldo de resoluciones de Naciones Unidas que instan al diálogo entre las partes.

Además, el tema volvió a cobrar relevancia en los últimos años por proyectos vinculados a exploración petrolera en el Atlántico Sur, cuestionados por el Estado argentino.

Por ahora, la posibilidad de un cambio en la posición de Washington sobre Malvinas se mantiene en el terreno de las versiones periodísticas. Sin anuncios oficiales, cualquier modificación dependerá de decisiones diplomáticas formales y de un contexto internacional aún marcado por fuertes tensiones.