Está pronto a recibir el alta médica la beba que fue salvada por dos policías en Paraná

Una beba de cinco días de vida fue salvada por personal policial tras sufrir un episodio de ahogamiento con leche materna en su domicilio. El hecho ocurrió durante la noche del jueves y requirió una rápida intervención de la oficial principal Evangelina Benítez y la cabo primero Carolina Álvarez, que realizaron maniobras de reanimación mientras la trasladaban de urgencia al Hospital San Roque.

Según informó a Elonce el subcomisario Johan Luna, el alerta ingresó cerca de las 23:40 a la dependencia policial, cuando una mujer solicitó ayuda al advertir que "la recién nacida no podía respirar". Ante la gravedad de la situación, un móvil que se encontraba de recorrida acudió de inmediato al lugar.

Al arribar, las policías entrevistaron a los padres y trasladaron a la beba junto a sus progenitores en el patrullero. "Durante el trayecto, la oficial Benítez realizó maniobras de reanimación que permitieron estabilizar a la niña antes de llegar al nosocomio", repasó Luna.

Rápida reacción y capacitación

El subcomisario destacó que la intervención fue posible gracias a la capacitación en primeros auxilios que recibe el personal policial para actuar en este tipo de emergencias. También señaló que los familiares habían intentado pedir ayuda a vehículos que circulaban por la zona, pero no obtuvieron respuesta, lo que motivó el llamado a la comisaría.

Policías salvaron a una beba que se ahogó con leche y no podía respirar

“Hoy celebramos este tipo de noticias y las policías que vivieron está situación están más que contentas”, valoró el subcomisario.

Asimismo, se indicó que la madre de la beba había dado a luz mediante cesárea apenas cinco días antes del episodio, lo que incrementó la preocupación en el momento de la emergencia.

Evolución favorable

Tras ser atendida en el Hospital San Roque, la recién nacida fue sometida a estudios médicos y quedó en observación. Según información brindada por familiares, su estado de salud es bueno y se encontraba a la espera del alta médica.

Desde la fuerza policial valoraron el accionar de los efectivos que participaron del operativo y destacaron la importancia de contar con herramientas para responder ante situaciones críticas.