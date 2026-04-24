Policía facilitó denuncia con lengua de señas a vecino sordomudo que había sido mordido por un perro

Un hombre sordomudo logró radicar la denuncia gracias a la intervención de un efectivo capacitado en lengua de señas. El hecho ocurrió tras una mordedura sufrida en la calle.
Un hombre sordomudo de 38 años pudo realizar una denuncia en una dependencia policial de Garupá, Misiones, gracias a la intervención de un efectivo capacitado en lengua de señas, quien permitió establecer una comunicación efectiva tras un incidente ocurrido en la vía pública.
El episodio se originó cuando el vecino resultó herido en una mano al intentar separar a dos perros que se encontraban peleando. Según manifestó, uno de los animales lo mordió durante la intervención, lo que le provocó la lesión.
Intervención policial y dificultades de comunicación
Luego del hecho, el damnificado intentó dialogar con el propietario del animal, pero surgieron inconvenientes en la comunicación que derivaron en una discusión. Ante esta situación, decidió retirarse del lugar y dirigirse a una comisaría para formalizar la denuncia.
Frente a las dificultades para expresarse, la Policía de Misiones dispuso la participación de un sargento primero con conocimientos en lengua de señas, quien cumplió el rol de intérprete durante el procedimiento.
Garantía de acceso a la Justicia
Gracias a la intervención del uniformado, se logró recepcionar la denuncia de manera clara y precisa, reconstruir los hechos y dejar constancia de lo ocurrido para el avance de las actuaciones correspondientes.
Desde la fuerza destacaron que este tipo de acciones contribuyen a garantizar el acceso a la Justicia en igualdad de condiciones, promoviendo la inclusión y la adecuada atención de personas con dificultades en la comunicación.