Buscan a un hombre de 35 años que se retiró de su hogar en Paraná

Se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Marcos Javier Lucero, de 35 años; quien ayer en horario de la siesta, se retiró de su hogar sito en Barrio Chacra de Paraná.
Desde la Unidad Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes de Paraná se solicita la colaboración de la población con el fin de dar con el paradero de Marcos Javier Lucero, de 35 años; quien ayer en horario de la siesta, se habría retirado de su hogar sito en Barrio Chacra de Paraná.
Dicha persona viste: pantalón gris jogging, un buzo azul, visera negra y zapatillas color crema.
Sus características físicas son: delgado, de 1,67 cm de altura aproximadamente, de cabello corto negro, de tez blanca y usa lentes de lectura.
Cualquier información sobre el paradero puede suministrarse al 911, a la Mesa de Información Permanente del Poder Judicial 0800 4446372 comunicándose al teléfono de Comisaría Tercera de Paraná.